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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 16 araç trafikten men edildi

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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan genel trafik uygulamasında 2 bin 293 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 243 araca cezai işlem uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulaması sonucunda 16 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 293 araç kontrol edildi. 243 araca cezai işlem uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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