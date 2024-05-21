Üye Girişi
Haberler

Alanya'da drift atan sürücüye 45 bin 210 TL para cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen araç sürücüsü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalanarak 45 bin 210 lira para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen araç sürücüsü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalanarak 45 bin 210 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından Kargıcak Mahallesi Anadolu sokak üzeri Oğuzhan Caddesi kavşağındaki trafik kontrolleri esnasında 07 HEL 52 plakalı aracın drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleriyle tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda araç ve sürücüsü yakalanırken, şahsın sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Yakalanan şahsa jandarma trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan dolayı 45 bin 210 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya trafik Alanya Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

Türbülans sonrası acil iniş yapan Singapur uçağında can kaybı 2'ye yükseldi

 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada

 Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi

Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi

Bakmadan Geçme

Bonucci futbolu bıraktı mı? Sezon sonu Leonardo Bonucci futbolu bırakacak mı? Tükenmişlik sendromu nedir? Tükenmişlik sendromu belirtileri, tedavi yöntemi Fenerbahçe'de kimler sevk edildi, sevkler tedbirli mi, tedbirsiz mi? PFDK sevkleri 21 Mayıs Salı! Kızılcık Şerbeti Alev hasta mı, sağlık durumu ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Mayıs Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 22 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Emre Kartal kim, tutuklandı mı? İsmail Kartal'ın oğlu kimdir? Hulusi Belgü kimdir? Hulusi Belgü görevi ne, nereli? Yapı Kredi Bankası satıldı mı? Koç Holding'ten açıklama geldi Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 21 Mayıs ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 67. bölüm izle! #128250 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Boston Celtics Indiana Pacers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 21 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Yapı Kredi kimin? Yapı Kredi yerli mi, yabancı mı? 21-22 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title