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Aksaray'da eski sevgilinin dükkanı tüfekle basarak rastgele ateş açtı, 2 kişi yaralandı

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Aksaray'da bir fotoğrafçı dükkanına gelen bir kişi, eski sevgilinin dükkanını tüfekle basarak rastgele ateş açtı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Ancak kuaför işletmecisi Talip Sürücü, 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aksaray'da eski sevgilinin dükkanı tüfekle basarak rastgele ateş açması sonucu 2 kişinin yaralandığı saldırıda tedavisi süren Talip Sürücü, 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 23 Mayıs tarihinde Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağında bulunan bir fotoğrafçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve S.K.'nin birlikte işlettiği fotoğrafçı dükkanına gelen C.K. (30) yanında getirdiği pompalı tüfekle küfürler ederek ateş açtı. Olayda saçmaların hedefi olan E.K.B. (18) ve yan dükkanda kuaför işletmecisi olan Talip Sürücü (36) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören kuaför işletmecisi Talip Sürücü 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Öte yandan, saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Kuaför Saldırı Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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