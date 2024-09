Adıyaman'da İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

İki hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Habip A., idaresindeki 06 DD 4051 plakalı hafif ticari araç ile Doğu T., idaresindeki 02 AEB 531 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile araç içerisinde bulunan Muhacir Can C., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri ve trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.