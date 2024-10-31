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ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri...

ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri...
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 31 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 31 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Şenol Bakırtaş, 2004 yılında eski eşinin yanından kaybolan kızı Şengül Bakırtaş'ı aramak için stüdyoya geldi. Kaybolduğunda 4 yaşında olan Şengül'ü kaçırmakla suçlanan Arif Kazancıoğlu canlı yayına katıldı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Arif Kazancıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

2004 yılında kaybolan 4 yaşındaki Şengül'ün dosyasıyla ilgilenen emekli polis memuru Sinan Öztorun, Müge Anlı'ya önemli açıklamalarda bulundu. Emekli polis memuru Sinan Öztorun, Gülden Hanım'ın kaçırıldığına, alıkonduğuna dair bir izlenim olmadığını, Gülden'in zorla tutulduğuna dair bir emareye rastlamadıklarını anlattı. Emekli polis memuru kaçırıldığı iddia edilen çocuk ile ilgili de anne Gülden'in evladının kaçırıldığını söylemediğini, onun ilgisizliğinden dolayı 3 yaşındaki çocuk ile ilgili araştırma yapamadıklarındı anlattı.

ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri...

33 Yaşındaki Ali Can Demirci, 29 Haziran günü Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte gittiği sahilde oturduktan sonra şüpheli şekilde kayboldu. Aile çocuklarının cinayete kurban gittiğini iddia ederek son görüştüğü üç arkadaşını hedef gösterdi. Olay gecesi tarafların kavga ettiğini gören iddia sahibi Müge Anlı ekibine konuştu. Ali Keman'ın, Ali Can'a yumruk attığını, Ali Can'ın yerden kalkamadığını, bunun üzerine Ali ve Hasan'ın kaçtığını iddia etti.

İddia sahibi Hayriye Kılıç'ın iki iddiada bulunduğunu bunlardan ilkinin "Ali keman, Fırat isimli kişiye 'ben Ali Can'a çok madde verdim. Bu yüzden Ali Can öldü' dediği, diğerinin de Ali Keman'ın Musa adında kişiye 'Ali Can'ın yanında çok fazla yasaklı madde vardı. O yüzden öldü" dediğini anlattı.

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