Süper Lig'in köklü takımı Türkiye Kupası'nda 3. Lig ekibine elendi

Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Silivrispor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu'nda karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Ogün Kamacı ve Gökmen Baltacı üstlendi.

KAYSERİSPOR ELENDİ

3. Lig takımı Silivrispor, Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'u 4-2'lik yenerek bir üst turda yükseldi. Silivrispor'un gollerini 37 ve 44'üncü dakikalarda Mert Aktaş, 67'nci dakikada Vedat Saygı ve 88'inci dakikada Emir Hakan Patan atarken, Kayserispor'un gollerini ise 32'nci dakikada penaltıdan Talha Sarıaslan ve 59'uncu dakikada Bahoken kaydetti.