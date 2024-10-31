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Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

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Milyonlarca emekliye enflasyon farkı dışında ek zam verilip verilmeyeceği, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL'nin ise artırılıp artırılmayacağı merak konusu olurken Resmi Gazete'de yayımlanan yıllık programda dikkat çeken bir detay yer aldı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ve temmuz ayında, önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre zam yapılacağı bilgisi yer aldı.

Resmî Gazete'de yayınlanan yıllık programa göre, ücretli veya kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2025 yılı Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak. Memur emekli aylıklarının ise toplu sözleşme hükümlerine göre 2025 yılının Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılacak, ayrıca enflasyon farkları da ilave edilecek.

Programda, 2025 yılında SGK'nın toplam gelirlerinin 4.688,2 milyar TL, toplam giderlerinin 5.240 milyar TL ve gelir-gider açığının 551,8 milyar TL olması öngörülürken, GSYH'ya oran olarak ise gelirlerin yüzde 7,6, giderlerin yüzde 8,5 ve açığın yüzde 0,9 olması hedefi yer aldı.

2.188 MİLYAR TL'LİK BÜTÇE TRANSFERİ

2025 yılında SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere toplam 2.188 milyar TL tutarında ve GSYH'nın yüzde 3,6'sı oranında bütçe transferi yapılması öngörüldü.

2025 yılında GSYH'ya oran olarak yüzde 0,3'ü prim gelirleri, yüzde 0,1'si faiz gelirleri ve yüzde 0,1'i devlet katkısı olmak üzere İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam gelirlerinin de yüzde 0,6 olması hedefleniyor. Fonun toplam giderlerinin ise GSYH'nın yüzde 0,3'ü oranına ulaşmasının beklendiğinin ifade edildiği programda "Bu çerçevede, Fon'un gelir-gider dengesinin 2025 yılında 169,2 milyar TL fazla vereceği, böylece toplam Fon varlığının 496,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

sade vatandaş:

zaten kendi uydurdukları uyduruk enflasyon rakamlarına göre uyduruk zam yapıyorlardı bu haberde emeklilere verecekleri yeni bir şey yokki gören sanki biz bir hata hatta kasıt yapıp kul hakkına girdik biz ettik sz etmeyin alın size iki kat maaş hakkınızı helal edin öte yana gittimi zebaniler bize kul hakkından dolayı musallat olmasınlar demelerini bekliyor ama nafile

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3
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VATANDAŞ:

Asgari ücret az yada çok bi tarafa en düşük emekli maaşının asgari ücretten düşük olması ahlahsızlık. Kaldı ki 12500 ev kirasına yetmez oldu. Milleti dilenci ettiler.Birde zam yapılacak mı onu konuşuyorlar. İntibak zammı ve seyyanen zam şart.Gerekirse zenginlere servet vergisi gelsin. Caniko cengiz , limak, kolin ne güne duruyor. Devlet için BEKA meselesidir bu.

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gunay yanug:

akp nin sonu emeklilerden gelecek

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serkan üçgül:

Suriyeliler 17.000 maaş artırırken hangi enflasyonu baz aldınız bırakın ya hepiniz amuduyla götürün türk halkına gelince al sana

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ufo:

emekliye fazla bile bende emekliyim yeni saraylar yapılması için yeni makam arabaları ve uçaklar alınması için siyasileri ilave birkaç yerden daha maaş alabilmeleri için bizim fedakarlık yapmamız lazım bunu verdiğimiz oylarla biz istedik malesef

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Mehmet hakan Çelik:

Özet olarak...kendi hükümetiz paramızı çalıyor.

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Oğuzhan Koç:

anlayan varsa açıklasın hiç bir şey anlamadım

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0
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