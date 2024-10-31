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TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde! Yeni 7 özellik eklendi

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Yeni güncelleme ve dönüşümle birlikte kullanıcıların V1 ve V2 cihazlarında; trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 özellik kullanılmaya başlanacak.

Togg T10X, yeni yazılımı 1.5 ile pek çok yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg, yazılım güncellemeleriyle T10X'in özelliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

T10X'te, güncellenen yeni yazılım 1.5 ve ADAS dönüşümüyle birlikte kullanıcıların mobilite deneyimini artıracak pek çok özellik devreye giriyor. Bu işlemler için özel olarak hazırlanan temas noktalarında gerçekleştirilecek yazılım yükleme ve dönüşümle birlikte, kullanıcıların V1 ve V2 cihazlarında; trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 özellik kullanılmaya başlanacak.

1 Eylül öncesinde kullanıcılarıyla buluşan V2 cihazlara ise bu 7 özelliğe ek olarak, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı özellikleri de standart ve ücretsiz olarak yüklenecek.

"T10X KULLANICILARI SÜREKLİ YENİ VE GÜNCEL BİR CİHAZ KULLANIYOR"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, T10X kullanıcılarının güncellemeler sayesinde sürekli yenilenen ve yeni kalan cihazlar kullanmalarını hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın sesine kulak veren, sıkça sunduğumuz güncellemelerle yollardaki cihazlarımızı da sürekli yeni tutan bir markayız. Bu ilkemize bağlı olarak bir süredir heyecanla beklenen yeni 1.5 yazılımı ve buna bağlı olarak 1 Eylül'den önce yola çıkan T10X'lerin ileri sürüş destek sistemlerinin cihazlara yüklenmesi ve temas noktalarında gerçekleştirilecek donanım yenilenmesi takvimini oluşturup, kullanıcılarımızın bilgisine sunduk. 1 Eylül'de yürürlüğe giren GSR II regülasyonu kapsamında yapılan en önemli değişikliklerden biri siber güvenlik protokolünün hayata geçmesi oldu. Değişen siber güvenlik standardı nedeniyle bu tarihten sonra üretilen cihazlarımızdaki kameralarımızın yeni standartlara uygun hale getirilmesi gerekiyordu."

Gürcan Karakaş, bu konuda geliştirmeleri tamamlayarak zamanında devreye aldıklarını ve bu tarihten sonra teslim ettikleri cihazlarda kullanıcılarına sunduklarını kaydederek, aynı standartları ve deneyimi GSR II regülasyonu öncesinde teslim ettikleri cihazlara da sağlamayı bir sorumluluk olarak benimsediklerini vurguladı.

Donanım yenilemesi gerektiren temas noktası randevularını da bu sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla planladıklarını anlatan Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ADAS özelliklerinin, cihazları 1 Eylül öncesinde teslim edilen kullanıcılarımızla buluşması da bu hassasiyetimizden ötürü zaman aldı. Bu sayede regülasyonun değişmesi hiçbir T10X kullanıcısını mağdur etmedi. Bir otomobilden fazlası için çıktığımız yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüz ve hızımızla hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz."

SÜREÇ 4 KASIM'DA BAŞLIYOR

Verilen bilgiye göre, "Akıllı cihazım" kaydı olan T10X kullanıcıları, bulundukları coğrafi bölge, cihazlarını teslim alma sıraları ve cihazların güncellik durumuna göre 4 Kasım'dan itibaren Trumore'dan gönderilecek bildirimi takiben Togg Care tarafından aranmaya başlanacak.

Kullanıcıların 2 Aralık'ta başlayacak şekilde randevuları oluşturulacak ve temas noktalarına yönlendirmeleri yapılacak. ADAS yüklemeleri İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya'da bu işlemler için özel olarak hazırlanan temas noktalarında yapılacak. Bu noktalarda kullanıcılara görevli uzman ekipler hizmet sunacak. ADAS fonksiyonlarının yüklemesi ve kalibrasyonu aynı gün içerisinde gerçekleşecek. Uygulamanın 1 Eylül'den önce teslimatı yapılan tüm T10X'lere yüklenmesi 7-10 ay gibi sürede tamamlanacak.

"MEDYA ARAYÜZÜ" YENİLENDİ, DİJİTAL ANAHTAR PAYLAŞMA AKTİF OLDU

Yenilenmiş bir medya arayüzü de sunan yeni 1.5 yazılımı, T10X'in ekran dokunma hassasiyetini üç kademeli şekilde değiştirme imkanı veriyor. Yeni özelliklerden birisi de gösterge ekranında akıllı cihazın şarj durumuna göre yapılabilecek maksimum geri kazanımın dinamik bir biçimde gösterilmesi olacak. Diğer yandan 1.5 yazılımıyla "akıllı cihazım" uygulamasını kuran ve güncelleyen kullanıcılar dijital anahtar ve dijital anahtarlarını paylaşma özelliklerini de kullanmaya başlayabilecek.

Yeni yazılımla kullanıcılar performans iyileştirmelerinin yanı sıra yeni dijital asistan komutları, profil atamasına göre bluetooth tercih öncelikleri ve sürücü ekranına yön bilgisi olarak yansıyacak navigasyon yönlendirmeleriyle daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilecek. Kullanıcılar, ayrıca sesli komutlarla ortalama hızlarını, lastik basınçlarını ya da menzillerini öğrenebilecek, ses yüksekliğini kontrol edebilecek, T10X ile senkronize edilen telefon rehberini de sesli komut yardımıyla çalıştırıp arama yapabilecek.

TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde! Yeni 7 özellik eklendi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji

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Yorumlar (18)

Hasan Aydemir:

emekliler ve asgari ücretliler 2 şertane alır ozaman

49
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ahmet:

1,5 yıldır kullanıyorum çok memnunum.harika ötesi bir araç.

34
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Emira:

Adamlar, fırlattıkları istasyona tekrar geri dönen uzay mekiği parçası ürettiler. Bunların heyecanlandıkları yeniliklere bak.

19
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Ahmet AKGÜL:

ithal araçlar daha uygun :D nasıl yerli oluyorsa

25
13
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sade vatandaş:

aliexpress te kameralı dikiz aynaları var bu aynalarda böyle adas nadas madas çarpma çurpma şerit takip devamlı kayıt envai çeşit özellik var her araca hatta at arabasına bile takıp kullanabilirsiniz önce olsa alabilirdiniz ama son çıkan kanunla bunu almanız imkansız fiyatı 30 doların üstünde olduğu için gümrükten geçmiyor adamlar bunu araçlara fabrika çıkışı takıp orjinal ayağına en az yüz katını aracın fiyatına kitliyorlar

19
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Reşat Taylan:

Bunlar yok muydu şimdiye kadar??? Desenize millet Şahin, Doğan satın aldı şimdiye kadar

12
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FA null:

ne çekemez insan var ya hayatlarında heykel görmüşler sadece

11
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GADDAR:

bu özellikler yokmuydu eee bu insanlar neyi satın aldı ya 2 yıldır toplasan 20 bint l yi geçmez bu özelliklerin fiyatı ayıp vallahi

9
12
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Esra null:

gelir şimdi kudurup kudurup kendi ülkesinin malını kötüleyenler. iyisini biliyordunuz 80 yıldır neden üretmediniz diye sorarlar adama ?

7
7
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serkan üçgül:

Birde bütçesi düşük olanlar için ötv siz vergisiz işçi yada memur arkadaşlarda alabilsin özelliği getirilse

8
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