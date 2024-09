Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi Davalarına İlişkin Açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi davalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Narin Güran dosyasının televizyon ve sosyal medyada yapılan değerlendirmelerin bir kısmının soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olabileceğini ifade eden Bakan Tunç, "Narin kızımızı katledenlerin yargı önüne çıkarılıp kanunumuzdaki en ağır ceza ile çaptırılması hepimizin temennisi" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış törenleri nedeniyle Denizli'de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Valiliği ziyareti sırasında Türkiye gündeminde yer alan Narin Güran cinayeti ve Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında açıklamalarda bulundu. Narin Güran cinayetinin tüm ülkeyi etkilediğini ifade eden Bakan Tunç, Narin Güran'ın canlı bedenine ulaşmak için devletin tüm imkanları ile seferber edildiğini ancak canlı ulaşılamadığını belirtti. Adli soruşturmanın Narin'in kaybolduğu andan itibaren başlatıldığını ve çok sayıda gözaltılar olduğunu, ifadeler alındığını söyleyen Bakan Tunç, aynı zamanda aramalar yapılarak deliller toplandığını kaydetti. Narin Güren cinayetinin soruşturmasında gelinen noktada 10 tutuklu ve 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Adalet Bakanı Tunç, Narin'in cansız bedeninden 91 doku örneği alındığını ve bu örneklerin İstanbul ve Diyarbakır Adli Tıp Kurumlarında olduğunu belirtti. Yapılan incelemelerin zaman alacağını dile getiren Bakan Tunç, "İncelemeler neticesinde birtakım veriler ortaya çıkacak. İfadeler alındı tabii, bu ifadeleri savcılarımız değerlendirecekler. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konunun üzerinde hassasiyetle, titizlikle incelemelerini devam ediyor. Titizlikle biz de takip ediyoruz" dedi.

"Narin kızımızı katledenlerin en ağır cezayı almasını temenni ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Narin Güran olayının başından beri üstün gayret gösterilmesini istediğini belirten Bakan Tunç, tüm Türkiye'nin Narin Güran'ı öldürenlerin bir an önce bulunması ve yargı önünde hesap vermesi beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Sosyal medya ve televizyon ekranlarında Narin Güran cinayetine ilişkin yapılan değerlendirmeler hakkında konuşan Bakan Tunç, "Şu anda adli soruşturma devam ediyor. Adli Tıp incelemeleri de devam ediyor. Burada delillerin tek tek titizlikle değerlendirilmesi ve incelenmesi gerekecek. İfadelerden yola çıkarak bir takım değerlendirmeler yapacak savcılarımız ama şunu özellikle istirham ediyoruz, soruşturma gizli ama tabii ifade tutanakları avukatlara verildiyse bunlar basında ve kamuoyunda televizyon ekranlarında değerlendirildiğini görüyoruz. Maalesef bazı değerlendirmeleri özellikle soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olabileceğini de paylaşmak istiyorum. Burada soruşturmanın gizliliğini etkin bir soruşturma yapılabilmesi adli gerçeğin ortaya çıkarılması ve Narin kızımıza katledenlerin yargı önüne çıkarılıp kanunumuzdaki en ağır ceza ile çarptırılması hepimizin temennisi. Özellikle basın kuruluşlarımıza bunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bir an önce bu soruşturma etkin hızlı bir şekilde tamamlanır ve Narin kızımızı katledenler, kıyanlar bulunur tespit edilir. Yargımız, Adli Tıp Kurumumuz ortaya çıkan deliller elde edilen araçlardan kimyasal veriler tüm bunların hepsini değerlendirilmesi yapıldıktan sonra burada gerçek ortaya çıkacak. Narin'e kıyanlar elbette ki cezasını alacaklar. Biz Narin evladımızın katillerini bulmak için yargımıza her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Narin evladımızı kıyanlar en ağır cezayı çarpıtılacaklardır. Ülke olarak millet olarak bizim büyük bir beklentimiz bu tür yüreğimizi yakan bizi derin bir acıyı boğan bu tür kötü hadiselerin bir daha olmaması içinde temenni ediyoruz. Milletçe duyarlı olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Acil olarak bu katillerin uluslararası yakalama kararını çıkartacağız"

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkını savunacaklarını ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşenur Ezgi'nin insan hakları savunucusu ve Türkiye vatandaşı olduğunu söyledi. Ayşenur Ezgi'nin öldürülmesine ilişkin ellerinde deliller olduğunu kaydeden Bakan Tunç, Türkiye olarak Ayşenur Ezgi'nin hakkını savunmak için takiplerini sürdüreceklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Adalet Bakanlığı olarak koordinasyon sağladıklarını dile getiren Bakan Tunç, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda soruşturma başlattı. İç hukuktan kaynaklanan bir yetkimiz var. Vatandaşımız yabancı bir ülke sınırları içerisinde yabancı bir şahıs tarafından şehit edildi. Bu sebeple buradan bizim vatandaşımızın hakkını korumamız ve suçu işleyenlerin cezalandırılmasıyla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmamız gerekiyordu ve başlattık. Uluslararası anlamda da yakalama kararları çıkartacağız. İç hukuk noktasındaki takiplerimizi de sürdürürken diğer yandan ulusal anlamda hukuk anlamında da Ayşenur'un hakkını savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası adalet divanında devam eden davaya Ayşenur'un dosyasını da ibraz edeceğiz. Türkiye olarak oraya da katılmaya başvurmuştuk. Uluslararası ceza mahkemesinde devam eden soruşturmaya da Ayşenur'un dosyasını intikal ettireceğiz. Aynı zamanda insan hakları konseyine de başvurarak burada da Ayşenur'un katledilişinin hakkında rapor düzenleyip uluslararası mahkemelerde delil olarak kabul edilmesini takip edeceğiz. Ama biz hemen acil olarak bu katillerin uluslararası yakalama kararını çıkartacağız. Ayşenur'un takipçisiyiz. Yarın Ayşenur'un cenaze töreni var. Cenazesi İstanbul'a getirildi. Oradan İzmir'e gönderilecek şuan otopsi işlemleri yapılıyor. Otopsi akşama doğru bitecek. Deliler bizim muhafaza edeceğimiz, soruşturmada kullanacağımız deliler. Yarın da Didim'de gerçekleştirilecek olan cenaze töreninden sonra Ayşenur'u ebediyete uğurlayacağız" diye konuştu.