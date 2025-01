78 kişinin öldüğü yangın faciasında otel sahibi tüm suçu çalışanlara attı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak saat 03.30 sıralarında 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Fidan Kurç ve Yusuf Karahanlı tutuklandı. İş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜM SUÇU ÇALIŞANLARA ATTI

Otel sahibi Halit Ergül'ün Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Aylık kazancının 100 bin lira olduğunu söyleyen Ergül ifadesinde özellikle aşçıbaşını, mutfak personelini, otelin elektrikçisini ve güvenlik görevlilerini suçladı. Aşçıbaşının mutfaktaki elektrikli aletlerden, mutfaktaki malzemelerden mutfak personelinin sorumlu olduğunu, yangın ikaz butonlarının kontrolünün otelin elektrikçisi tarafından yapıldığını, güvenlikçilerin 24 saat devriye gezdiğini yangın ikaza basmadıklarını ve danışmanlık şirketinin ise yangın merdiveninin mevzuata aykırı olduğunu söylemediğini belirtti.

Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre; Halit Ergül, "Mutfaktaki elektrikli eşyalar aşçıbaşının kontrolünde. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır. Gece, Grand Kartal Otel'in mutfağında 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir. Ben, elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur. Her departmanın kendi şefi vardır. Özel Öz Köroğlu Güvenlik şirketi ile bundan 5-6 yıl önce denetim için anlaşmıştık. Bu şirket daha çok güvenlik (bekçilik) denetimi yapmaktaydı. Bu şirketten güvenlik hizmeti alıyorduk. Bir de kendi özel güvenlik birimimiz var. Bunlar 24 saat otelin içinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlık ile ilgili bir problem olduğunda ilgili birime bilgi verirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetki verdiği FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket de en geç iki yılda bir gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Otellerin denetimlerinden sonra eksiklik, bir sorun varsa bize sunuluyordu. Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. Otel, 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. İtfaiyenin bize bir denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA İKİNCİ OTELİNE DE SIÇRAMIŞTI

Soruşturmayı genişleten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Halit Ergül'ün ikinci oteli Gazelle Resort ve Spa Otel'de de aynı ihmallerin bulunduğunu tespit etmişti. Aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Otel ile ilgili soruşturmada; Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ile Mehmet S., Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., Gazelle Resort teknik personeli Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K. gözaltına alınmıştı.

TÜNELE MİLYONLAR AKTARDI

Halit Ergül'ün önlem almak yerine sahip olduğu iki otel arasında milyonlarca lira harcayarak özel bir tünel yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu tünellerin yoğun kar yağışı ve tipi ihtimaline karşı, aynı patrona sahip iki otelin restoranları arasında güvenli bir yoldan gidilmesini sağladığı belirtilmişti.

"BOŞA PARA PARCAMAYALIM" DEMİŞ

Bolu'nun önde gelen isimler Halit Ergül'ün para kazanma hırsıyla otelin eksikliklerini gidermekten kaçındığını ileri sürmüştü. Ergül'ün itfaiye raporundaki 8 eksikliği görünce, "Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getirmemiz mümkün değil. Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim" dediği iddia edilmişti.

"BEN SADECE GÖREVİMİ YAPTIM"

Elektrikçi Hüseyin Özer ise ifadesinde, "Meydana gelen bu olay ile ilgili olarak neden ifade verdiğimi bilmiyorum. Benim olay ile hiçbir alakam yoktur. Olay esnasında görevli değildim ayrıca yukarıda da belirttiğim gibi olay esnasında Bolu merkezdeydim. Ben sadece elektrikçiyim, benim teknik müdürüm Tahsin P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm. Olay ile ilgili olarak hiçbir suçum yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum." demişti.