3 kişiyi otomobille çarparak yaralayan sanığa 25 yıl hapis

ANKARA'da, trafikte tartıştığı 3 kişiyi otomobille çarpıp, yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Murat Üneş hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8'er yıl 4'er ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verildi.

Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde 25 Nisan 2022'de, alkollü olduğu belirlenen Murat Üneş yönetimindeki otomobil, Esra Yavuz'un kullandığı otomobile çarptı. Kazanın ardından Esra Yavuz'un eşi Uğur Yavuz, araçtan indi ve Murat Üneş'in alkollü olduğunu anlayınca polise haber vereceğini söyledi. Üneş, tartıştığı Uğur Yavuz'u eliyle itip, yere düşürdükten sonra tekrar araca binerek otomobiliyle ayağının üzerinden geçti. Murat Üneş, daha sonra yoldan geçen ve Yavuz'a yardım etmek isteyen Hatun Gülşen'e de çarpıp yola devam etti. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra geri dönen Üneş, bu kez de Esra Yavuz'un üzerine aracını sürüp, ayaklarının üzerinden geçti. 3 kişinin yaralanmasına neden olan Üneş, gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.