27. dönem POMEM başvuruları başladı... TIKLA! Polis Akademisi polis alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM açıklaması yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında 27. dönem POMEM polis alımı başvurusunun başladığına, başvuru ekranının açıldığı belirtildi. İşte 27. dönem POMEM başvuru şartları ve başvuru ücreti. Polis Akademisi polis alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM açıklaması yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında 27. dönem POMEM polis alımı başvurusunun başladığına, başvuru ekranının açıldığı belirtildi. İşte 27. dönem POMEMbaşvuru şartları ve başvuru ücreti.Polis Akademisi polis alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. 27. dönem POMEM polis alımı başvuruları 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında kabul edilecek.

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

27. dönem POMEM polis alımı başvuruları 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, https://www.pa.edu.tr (tıkla) adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

KAÇ BİN POLİS ALIMI YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. dönem POMEM polis alımına ilişkin duyuru geçtiğimiz günlerde yayınlandı. POMEM duyurusunda şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı belirtildi.

27. DÖNEM POLİS (POMEM) ALIMI ŞARTLARI NELER?

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuru ve sınav için getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli

T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra

yazacaktır.)

b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı

tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Sağlık Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı

tarihte, sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin

bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr

adresinden indirilecektir.)

d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar

diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisini getirecektir. Diğer adaylar mezuniyetine

ilişkin herhangi bir belge getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine işlenip işlenmediğini eDevlet'ten kontrol edebilirsiniz.)

(Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi

ile birlikte kabul edilecektir.)

e) Polis Akademisi resmi internet sayfasından başvuruyu tamamladıktan sonra sınav giriş

belgesinde fotoğrafı olmayan adayların son bir yıl içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf getirecektir.

f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olması durumunda müracaat kabul komisyonuna ibraz

etmek üzere ilgili belgeyi getirecektir.

g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz,

yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi

yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)

ğ) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak

olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya

Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

h) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru

yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna

ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul

Komisyonuna teslim eder.

ı) Sınav Giriş Belgesi,

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları

alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ

(1) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:

a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 08 Aralık (dahil)-21 Aralık (dahil) 2020

tarihleri arasında saat 23.59'e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile

giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı

kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet

tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan

dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

ç) Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden

müracaatı sırasında bilgisayar ekranında "Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları

Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz" ibaresini göreceklerdir. Şehit veya Vazife Malulü olanların eş

veya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların;

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuğu kapsamında bulunan

adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük

belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya

çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar şehit veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca

onaylı örneğini dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube

Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 87

16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

d) İnternet üzerinden ön başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi

Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir.

Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili

kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

e) Yurtdışında ikamet edip de ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre

ikamet adresi bulunmayan ve 27. Dönem POMEM giriş sınavı başvuru şartlarını taşıyan adayların

internet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü

ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

f) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru

işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta

yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

g) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim,

yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair

onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu

evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL

(Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00'dan 21 Aralık 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi

Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA

"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından

yatırılabilecektir.

c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma

işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI

SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURULAR BAŞVURU ÜCRETİNİ

YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da

yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından

herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,

sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret

yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri

ödenmeyecektir.

(3) Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve Seçme

Sınavı Tarihleri:

Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda

belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday

Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr

internet sayfasından ilan edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru yaparak sınava katılacaklarını Polis Akademisi

Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.

Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet

ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan

edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara

katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep

telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik

cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı vb. araçlar, her türlü bilgisayar

özelliği bulunan cihazlar veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları

gerekmektedir.

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