24 Mart 2020 Haberleri
24 Mart 2020 Manşet Haberleri.
25.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:18
- Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
- Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler
- İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
- Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji
- MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
- Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
- Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
- MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı
- Yaşlı adamın başına kolonya döken kişi kendisini böyle savundu: Yanlış anlaşılma var
- Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
- Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
- Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
- Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
- Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
- New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
- Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
- Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
- Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
- Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 26 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
- AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
- Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
- Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6820'ye yükseldi
- Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
- Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
- Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
- Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
- Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
- Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
- Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
- İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
- Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
- Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi
- Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
- Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
- Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
- Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt