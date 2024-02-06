Üye Girişi
Haberler

İstanbul Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İstanbul Adliyesi önündeki meydanda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bazı kişi ya da kişilerce henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Adliyesi önündeki meydanda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bazı kişi ya da kişilerce henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı.

Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çağlayan Adalet Sarayı İstanbul Adliyesi Çağlayan Olaylar Güvenlik Adliye Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title