İstanbul Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 3 Yaralı
İstanbul Adliyesi önündeki meydanda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bazı kişi ya da kişilerce henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Adliyesi önündeki meydanda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bazı kişi ya da kişilerce henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı.
Olayda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.