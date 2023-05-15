İstanbul'da 4 İlçedeki Bazı Sandıkların Sonuçlarına İtiraz Edildi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin İstanbul'daki ilçe seçim kurullarına itirazlar gelmeye başladı. Şimdiye kadar Şile, Bahçelievler, Çatalca ve Beşiktaş'ta kurulan sandıklardan bazılarına yönelik itirazlar parti temsilcileri tarafından yapıldı. İtirazların İlçe Seçim kurullarında karara bağlananlarının tutanakları, yarın saat 17.00'ye kadar İstanbul Adliyesi'nde bulunan il seçim Kurulu'na bildirilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin İstanbul'daki ilçe seçim kurullarına itirazlar gelmeye başladı. Şimdiye kadar Şile, Bahçelievler, Çatalca ve Beşiktaş'ta kurulan sandıklardan bazılarına yönelik itirazlar parti temsilcileri tarafından yapıldı. İtirazların İlçe Seçim kurullarında karara bağlananlarının tutanakları, yarın saat 17.00'ye kadar İstanbul Adliyesi'nde bulunan il seçim Kurulu'na bildirilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemleri dün saat 17.00'de sona erdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve sayımlar kamuoyuna açık bir şekilde yapılarak sandık görevlileri tarafından tutanaklara işlendi. Oyların mühürlenen tutanakları, bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına teslim edildi.

İtirazlar bugün 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına yapılabilecek. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlardan karara bağlananlar da yarın 17.00'ye kadar il seçim kuruluna iletilecek. İl seçim kurulu da gece yarısına kadar gelen itirazları karara bağlayacak ve sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'na iletilecek.

Henüz İstanbul İl Seçim Kurulu'na iletilen bir itiraz mevcut değil. Ancak ilçe seçim kurullarına itirazlar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da şimdiye kadar Şile, Bahçelievler, Çatalca ve Beşiktaş ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

AKP temsilcileri, Şile İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak, 7 sandık için sonuçlara itiraz etti.

İYİ Parti temsilcileri, Bahçelievler İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak 12 sandık için sonuçlara itirazda bulundu.

Çatalca'da ise hak AKP hem CHP sandıklara itiraz etti. Çatalca İlçe Seçim Kurulu, toplam 13 sandık için yapılan itirazları karara bağlayacak.

Beşiktaş'ta da AKP ve CHP temsilcileri 1369 numaralı sandık sonucuna itiraz etti.

İSTANBUL GENELİNDE 30 BİN 802 SANDIK KURULDU

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'i, 39 ilçesi bulunan İstanbul'da yer aldı. Yurt içi ve dışında 191 bin 884 sandığın 30 bin 802'si İstanbul genelindeki okullara yerleştirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı binası içinde yer alan İl Seçim Kurulu'na İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık ediyor. İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Özlem Aktaş ve İstanbul 7. İş Mahkemesi Hakimi Hamza Emre de Başkan Seçkin'in kurul üyeleri olarak görevlerini sürdürüyor.

İstanbul'da bulunan 80 ilçenin seçim kurulu başkanları ve üyeler de kura ile seçilen kişilerden oluşuyor. Son seçimlerde en fazla oy almış ilk 5 partinin belirlediği kişiler de sandık üyesi olarak yer alıyor.