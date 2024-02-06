İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adliyesi'nde yaralanan polisleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Adalet Sarayı önünde bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 6 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül ile adliyede toplantı yaptı.

İstanbul Adliyesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Yerlikaya, daha sonra hastanede tedavi gören yaralı polis memurlarını ziyaret etti.

Polislere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yerlikaya, doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Bakan Yerlikaya'ya, İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti.