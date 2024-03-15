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Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Baki'ye destek olmak için adliyedeydi.

GAYE ŞEYMA CAN

Fenerbahçe Spor Kulübü Basın Sözcüsü Selahattin Baki, hakkındaki şikayet üzerine ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Baki'ye destek olmak için adliyedeydi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Selahattin Baki, yaptığı bir açıklama nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı. Çağrıya uyan Selahattin Baki sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Selahattin Baki'ye destek için adliyeye geldi.

İfadenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, şikayetler üzerine ifade vermeye gelelen Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyede bulunduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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