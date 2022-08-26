Gülşen Çolakoğlu'nun Avukatı Emre Emek: "Yasaların Müvekkilim İçin de Adil ve Eşit Uygulanmasını Beklerdik"

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre müvekkilinin tutuklanmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Emre, “Türkiye bir hukuk devleti. Ve yasaların müvekkilim için de adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır” dedi. Emre, yarın adliyeye gelerek karara itiraz edeceklerini söyledi.

GAYE ŞEYMA CAN

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre müvekkilinin tutuklanmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Emre, "Türkiye bir hukuk devleti. ve yasaların müvekkilim için de adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır" dedi. Emre, yarın adliyeye gelerek karara itiraz edeceklerini söyledi.

Şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre şöyle konuştu:

"Avukatları, ailesi, kendisi; hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi bir Türk vatandaşı. Türkiye bir hukuk devleti. ve yasaların müvekkilim için de adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Teknik bir bilgi olacak ama Türk Ceza Kanunu madde 216'da tanımlı suçtan kendisinin aleyhinde soruşturma başlatıldı. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki bu usul ve yasaya aykırı olan karar, itiraz neticesinde kaldırılacaktır. Yarın sabah da itirazımızı ilgili mercilere ileteceğiz."

Kendisi gayet güçlü durumda. Yaklaşık 3-4 dakika önce yanındayım. Tabii ki üzgünüz. Böyle bir karar çıkmasını beklemiyordu. Suçta ve cezada kanunilik önemlidir. Öngörmediğimiz bir durum vuku buldu. Eleştiri yapılabilecek bir cümle, suç teşkil etmek zorunda da değildir. İsnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim, hukuken. Savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendirdi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz. O itibarla itirazlarımızı gerçekleştireceğiz."