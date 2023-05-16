İstanbul'da Seçimlere İlişkin Kesin Olmayan Resmi Sonuçlar Belli Oldu... Kentte 1 Milyon 76 Bin 295 Kişi Sandığa Gitmedi
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul’daki 39 ilçenin seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’na dün getirildi. İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen birleştirme tutanakları ilan edildi. Buna göre, İstanbul'da 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi.
SİNEM NAZLI DEMİR
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul'daki 39 ilçenin seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'na dün getirildi. İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen birleştirme tutanakları ilan edildi. Buna göre, İstanbul'da 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, ilçe seçim kurullarına gönderilen birleştirme tutanakları, İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'na dün getirildi. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 367 bin 598 seçmen yer aldı. Bu seçmenlerden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 593'ü geçersiz sayıldı. İtiraz edilen 13 bin 301 oyla birlikte 10 milyon 150 bin 710 geçerli oy olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen seçmen sayısı da 1 milyon 76 bin 295 olarak hesaplandı.
İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu 4 milyon 928 bin 408 ile Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996, Sinan Oğan 457 bin 568 ve Muharrem İnce 25 bin 738 oy aldı.
İSTANBUL 1. BÖLGE'DE PARTİLERİN ALDIĞI OY SAYISI:
Millet Partisi: 2479
Hak ve Özgürlükler Partisi: 1491
Türkiye Komünist Partisi: 4825
Türkiye Komünist Hareketi: 1296
Sol Parti: 3893
Genç Parti: 7115
Memleket Partisi: 38.148
Büyük Birlik Partisi: 38.492
Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.294.150
Yeniden Refah Partisi: 114.033
Milliyetçi Hareket Partisi: 227.537
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 235.235
Türkiye İşçi Partisi: 176.009
Adalet Birlik Partisi: 2775
Anavatan Partisi: 4373
Yenilik Partisi: 367
Halkın Kurtuluş Partisi: 1131
Milli Yol Partisi: 800
Vatan Partisi: 2914
Güç Birliği Partisi: 2231
Cumhuriyet Halk Partisi: 1.201.090
İYİ Parti: 297.589
Adalet Partisi: 7818
Zafer Partisi: 103.030
İSTANBUL 2. BÖLGE'DE PARTİLERİN ALDIĞI OY SAYISI:
Millet Partisi: 1943
Hak ve Özgürlükler Partisi: 1107
Türkiye Komünist Partisi: 3149
Türkiye Komünist Hareketi: 829
Sol Parti: 3297
Genç Parti: 6634
Memleket Partisi: 27.476
Büyük Birlik Partisi: 19.776
Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.046.691
Yeniden Refah Partisi: 107.869
Milliyetçi Hareket Partisi: 154.555
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 202.875
Türkiye İşçi Partisi: 102.094
Adalet Birlik Partisi: 2015
Anavatan Partisi: 3688
Yenilik Partisi: 310
Halkın Kurtuluş Partisi: 901
Milli Yol Partisi: 760
Vatan Partisi: 1856
Güç Birliği Partisi: 1540
Cumhuriyet Halk Partisi: 731.495
İYİ Parti: 240.293
Adalet Partisi: 6262
Zafer Partisi: 78.961
İSTANBUL 3. BÖLGE'DE PARTİLERİN ALDIĞI OY SAYISI:
Millet Partisi: 2844
Hak ve Özgürlükler Partisi: 1525
Türkiye Komünist Partisi: 3379
Türkiye Komünist Hareketi: 985
Sol Parti: 5192
Genç Parti: 8733
Memleket Partisi: 35.651
Büyük Birlik Partisi: 26.260
Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.261.895
Yeniden Refah Partisi: 113.323
Milliyetçi Hareket Partisi: 230.209
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 380.467
Türkiye İşçi Partisi: 132.694
Adalet Birlik Partisi: 3578
Anavatan Partisi: 4775
Halkın Kurtuluş Partisi: 1349
Milli Yol Partisi: 1027
Vatan Partisi: 2412
Güç Birliği Partisi: 2641
Cumhuriyet Halk Partisi: 937.286
İYİ Parti: 290.718
Zafer Partisi: 103.882
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023