İstanbul'da Seçimlere İlişkin Kesin Olmayan Resmi Sonuçlar Belli Oldu... Kentte 1 Milyon 76 Bin 295 Kişi Sandığa Gitmedi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul’daki 39 ilçenin seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’na dün getirildi. İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen birleştirme tutanakları ilan edildi. Buna göre, İstanbul'da 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi.

SİNEM NAZLI DEMİR

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul'daki 39 ilçenin seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'na dün getirildi. İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen birleştirme tutanakları ilan edildi. Buna göre, İstanbul'da 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, ilçe seçim kurullarına gönderilen birleştirme tutanakları, İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'na dün getirildi. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 367 bin 598 seçmen yer aldı. Bu seçmenlerden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 593'ü geçersiz sayıldı. İtiraz edilen 13 bin 301 oyla birlikte 10 milyon 150 bin 710 geçerli oy olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen seçmen sayısı da 1 milyon 76 bin 295 olarak hesaplandı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu 4 milyon 928 bin 408 ile Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996, Sinan Oğan 457 bin 568 ve Muharrem İnce 25 bin 738 oy aldı.

İSTANBUL 1. BÖLGE'DE PARTİLERİN ALDIĞI OY SAYISI:

Millet Partisi: 2479

Hak ve Özgürlükler Partisi: 1491

Türkiye Komünist Partisi: 4825

Türkiye Komünist Hareketi: 1296

Sol Parti: 3893

Genç Parti: 7115

Memleket Partisi: 38.148

Büyük Birlik Partisi: 38.492

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.294.150

Yeniden Refah Partisi: 114.033

Milliyetçi Hareket Partisi: 227.537

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 235.235

Türkiye İşçi Partisi: 176.009

Adalet Birlik Partisi: 2775

Anavatan Partisi: 4373

Yenilik Partisi: 367

Halkın Kurtuluş Partisi: 1131

Milli Yol Partisi: 800

Vatan Partisi: 2914

Güç Birliği Partisi: 2231

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.201.090

İYİ Parti: 297.589

Adalet Partisi: 7818

Zafer Partisi: 103.030

İSTANBUL 2. BÖLGE'DE PARTİLERİN ALDIĞI OY SAYISI:

Millet Partisi: 1943

Hak ve Özgürlükler Partisi: 1107

Türkiye Komünist Partisi: 3149

Türkiye Komünist Hareketi: 829

Sol Parti: 3297

Genç Parti: 6634

Memleket Partisi: 27.476

Büyük Birlik Partisi: 19.776

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.046.691

Yeniden Refah Partisi: 107.869

Milliyetçi Hareket Partisi: 154.555

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 202.875

Türkiye İşçi Partisi: 102.094

Adalet Birlik Partisi: 2015

Anavatan Partisi: 3688

Yenilik Partisi: 310

Halkın Kurtuluş Partisi: 901

Milli Yol Partisi: 760

Vatan Partisi: 1856

Güç Birliği Partisi: 1540

Cumhuriyet Halk Partisi: 731.495

İYİ Parti: 240.293

Adalet Partisi: 6262

Zafer Partisi: 78.961

İSTANBUL 3. BÖLGE'DE PARTİLERİN ALDIĞI OY SAYISI:

Millet Partisi: 2844

Hak ve Özgürlükler Partisi: 1525

Türkiye Komünist Partisi: 3379

Türkiye Komünist Hareketi: 985

Sol Parti: 5192

Genç Parti: 8733

Memleket Partisi: 35.651

Büyük Birlik Partisi: 26.260

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.261.895

Yeniden Refah Partisi: 113.323

Milliyetçi Hareket Partisi: 230.209

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 380.467

Türkiye İşçi Partisi: 132.694

Adalet Birlik Partisi: 3578

Anavatan Partisi: 4775

Halkın Kurtuluş Partisi: 1349

Milli Yol Partisi: 1027

Vatan Partisi: 2412

Güç Birliği Partisi: 2641

Cumhuriyet Halk Partisi: 937.286

İYİ Parti: 290.718

Zafer Partisi: 103.882