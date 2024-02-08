Çanakkale'de DHKP/C propagandası yapan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'de, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Çanakkale'de, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda şüpheli D.U.Ö'nün sosyal medya hesabından, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yapar nitelikte paylaşımda bulunduğu tespit edildi.
Polislerce yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.