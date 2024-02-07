İstanbul Adliyesi Önündeki Terör Saldırısı Sonrası 90 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısı sonrası gözaltına alınan 90 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin hastanede yapılan muayenelerinin ardından tekrar emniyete götürüldü.
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısı sonrası gözaltına alınan 90 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden 90 şüpheli, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastanede muayeneleri yapılan şüpheliler, tekrar emniyete götürüldü.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bulunan polis kontrol noktasına dün silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.