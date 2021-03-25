2021 yılı asfalt çalışmaları için 6 bin ton bitüm alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

2021 yılı asfalt çalışmaları için 6 bin ton bitüm alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2021 yılı asfalt çalışmaları için 6 bin ton bitüm alındı

Birçok noktada yeni yol, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi 2021 yılında ilçe sınırları içinde asfalt işlerinde kullanılmak üzere 6 bin ton bitüm aldı.

Birçok noktada yeni yol, bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Melikgazi Belediyesi 2021 yılında ilçe sınırları içinde asfalt işlerinde kullanılmak üzere 6 bin ton bitüm aldı.

İlçenin farklı bölgelerinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geçen yıl pandemiyi fırsata çevirerek, Melikgazi Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızı sürdürdük. Düşen bitüm fiyatından yararlanarak, kamunun bütçesini en iyi şekilde değerlendirdik. Geçen yıl bir rekor kırdık. 170 kilometre asfalt yol yaptık. Buradaki en önemli kazancımız bitüm fiyatları oldu. Geçen yıl asfaltın bitüm fiyatı, normal fiyatının yarısına düşmüştü. TÜPRAŞ bitüm fiyatlarını düşürmek zorunda kalmıştı. Çünkü hiçbir belediye bitüm almadığı için ve bitümün katran haline gelmemesi için sürekli ısıtması gerekiyor. Isıtma gideri de yüksek olduğu için fiyatı düşürerek satmak gibi bir politika izledi. Bizde bunu fırsat bilerek bitüm almış asfalt çalışmalarımızı hızlandırmış yeni yollar yapmıştık. Melikgazi olarak 2021 yılında ilçe sınırları içinde asfalt işlerinde kullanılmak üzere 6 bin ton bitüm aldık. Bu yılda asfalt çalışmalarımızı sürdürecek yeni yol rekorları kıracağız. Melikgazi yeni yolları ve yeni projeleriyle vatandaşlarımıza çok daha güzel hizmetler sunmaya devam edecek." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Mert Günok Şenol Güneş Bülent Uygun Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2021 yılı asfalt çalışmaları için 6 bin ton bitüm alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 17:58:23. #1.15#
title