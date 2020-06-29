2020 Diyanet TV yaz Kur'an kursu ders saatleri ve canlı yayın frekansları - Diyanet TV canlı izle
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2020 Diyanet TV yaz Kur'an kursu ders saatleri ve canlı yayın frekansları - Diyanet TV canlı izle

Diyanet tarafından her yıl düzenlenen Kur'an kursları 2020 yılında, korornavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. İsteyen herkesin katılabileceği 2020 Diyanet Kur'an kursları hangi kanaldan izlenecek? Diyabet TV canlı izle...

2020 Diyanet TV yaz Kur'an kursu ders saatleri ve canlı yayın frekansları - Diyanet TV canlı izle
29.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:24

Kur'an kursunun ilk dersini Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş verdi. İlk derste velilere ve öğrencilere yönelik açıklamalarda da bulunan Erbaş, ders için gerekli materyalleri de hazırladıklarını bildirdi. Peki, Diyanet Kur'an kursu nasıl izlenir? Kur'an kursu ders programı ve ders saatleri haberimizde.

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DİYANET TV KUR-AN KURSLARI BAŞLADI!

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlediği 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları', Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı açılış dersiyle 29 Haziran Pazartesi günü başladı.

Erbaş kursların online olarak düzenlenmesi hakkında,"Bu kurslara kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğunlukla 10-15 yaş aralığında olması nedeniyle fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet etme gibi hususlarda güçlük çekileceği öngörüldüğünden 2020 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

Yaz Kur'an kurslarının eğitim planını yaparken çocukların tatil dönemi olduğunu dikkate aldıklarını belirten Başkan Erbaş, "Bunun için eğitim programımız, çocuklarımızı yoracak, onların tatillerini daraltacak bir program değildir. Onlara Kur'an'ı ve dini değerleri sevdirmek için kitaplar ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini ve bütün özelliklerini dikkate alarak hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

DİYANET KUR'AN KURSU SAATLERİ...

DİYANET TV KUR'AN KURSU DERS SAATLERİ NEDİR?

Kur'an kursu dersleri toplamda 6 haftadan oluşacak. 'Kuran Öğreniyorum', 'Kur'an Okuyorum' ve 'Dinimi Öğreniyorum' başlığı altında üç farklı ders görülebilecek. Saat 10.30 da başlayacak olan kurslara herkes katılabiliyor.

DİYANET KUR'AN KURSU NASIL İZLENİR?

Dersler Diyanet TVde 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

DİYABET TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Kapsama: Batı, Frekans:11.958 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27.500, FEC: 5/6

D-Smart: Kanal 104

Digiturk: Kanal 68

Tivibu: Kanal 49

Teledünya: Kanal 43

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