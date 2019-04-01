2019 Yerel Seçimlerinde 78 İlde Resmi Olmayan Sonuçlar Belirlendi

2019 Yerel Seçimlerinde 78 İlde Resmi Olmayan Sonuçlar Belirlendi

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların açılmasıyla birlikte Türkiye, televizyonların başında seçim haberlerine kilitlendi.

2019 Yerel Seçimlerinde 78 İlde Resmi Olmayan Sonuçlar Belirlendi

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların açılmasıyla birlikte Türkiye, televizyonların başında seçim haberlerine kilitlendi. Heyecan içerisinde geçen seçimlerde sandıkların büyük çoğunluğu açılırken, bazı illerde ise itirazlar nedeniyle sonuçlar alınamadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre saat 05.00 itibari ile 78 ilde sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul, Giresun ve Kırklareli'de ise sandıkların yüzde 99'u açıldı. Bu 3 ilde ilk iki sıradaki adaylar arasında başabaş bir çekişme yaşanıyor.

KAYYUM BULUNAN 10 İLDE DURUM

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde seçimi kazandıktan sonra terör soruşturmaları nedeniyle belediye başkanları görevden alındı. Kayyum atanan 10 ilde gerçekleştirilen seçimlerde HDP 5 koltuğun sahibi oldu. 4 koltuk ise Cumhur İttifakı'ndan seçime katılan 3'ü AK Parti'li ve 1'i de MHP'li olan adayların oldu. 

Kayyum adanan diğer il olan Tunceli'de ise TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı. 

EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI 

Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı. 

Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı'nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan'da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.

HDP 6 İLDE KAZANDI

Geçen yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında giren HDP ise bu kez aynı başarıyı yakalayamadı. HDP 6 ilde başkanlığı kazandı.  

TUNCELİ'DE TKP'Lİ MAÇOĞLU DÖNEMİ

Seçimin bir kazananı da Tunceli'de TKP'li aday Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Daha önce Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil ile girdiği yarışın kazananı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3 dolayında oy farkı ile başkanlık koltuğunu oturdu. 

MARDİN'DE AHMET TÜRK YİNE KAZANDI

Geçen seçimde Mardin'den seçimi kazanan tel bağımsız il belediye başkanı seçilen Ahmet Türk, hakkında açılan terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerine kayyum atandı. Seçimlere yine Mardin'den ancak bu kez HDP'nin adayı olarak katılan Ahmet Türk bir kez daha kazandı. 

MERSİN'DE CHP KAZANDI

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi'nin en dikkat çeken adaylık başvurularından biri de Mersin'de yaşandı. İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurularının son gününde İYİ Parti İl Başkanlığı'nca aday listesinin saat 17.00'den sonra teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi. Seçimin güçlü adaylarından Kocamaz'ın ardından Mersin'de başkanlık yarışı gündeme oturdu. Merakla beklenen yerlerden biri olan Mersin'de seçimin kazananı CHP adayı Vahap Seçer oldu. 

22 İLDE BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ

78 ilde resmi olmayan sonuçlara göre il belediye başkanlıklarından 23'ünde parti değişikliği meydana geldi. Bu duruma göre partilerin kazandığı ve kaybettiği illerin bilançosu şöyle:

PARTİLER   KAZANILAN BAŞKANLIKLAR   KAYBEDİLEN BAŞKANLIKLAR

AK PARTİ                        5                                       13

CHP (M.İ.)                       9                                         1     

MHP                                7                                         4

TKP                                 1                                         -

HDP                                1                                         5

Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde belediye başkanlığını kazanan partiler ile seçim bölgelerindeki eski sonuçlar şöyle:

İLLER                KAZANAN ADAY         PARTİ              ESKİ BAŞKAN               PARTİ   

01 Adana           Zeydan Karalar          CHP (M.İ.)          Hüseyin Sözlü                MHP 

02 Adıyaman     Süleyman Kılınç          AK PARTİ          Fehmi Hüsrev kutlu       AK PARTİ

03 Afyon            Mehmet Zeybek          AK PARTİ          Burhanettin Çoban        AK PARTİ

04 Ağrı              Savcı Sayan                AK PARTİ (C.İ.) Sırrı Sakik                      DBP (KAYYUM)

05 Amasya        Mehmet Sarı               MHP                   Cafer Özdemir              AK PARTİ 

06 Ankara         Mansur Yavaş             CHP (M.İ.)           İbrahim Melih Gökçek   AK PARTİ

07 Antalya         Muhittin Böcek            CHP (M.İ)           M.Menderes Türel        AK PARTİ 

08 Artvin            Demirhan Elçin           CHP (M.İ.)          Mehmet Kocatepe        AK PARTİ

09 Aydın            Özlem Çerçioğlu         CHP (M.İ.)          Özlem Çerçioğlu          CHP

10 Balıkesir       Yücel Yılmaz              AK Parti (C.İ.)     Ahmet Edip Uğur          AK PARTİ  

11 Bilecik           Semih Şahin               CHP (M.İ.)          Selim Yağcı                   AK PARTİ     

12 Bingöl           Erdal Arıkan                AK PARTİ           Yücel Barakazı             AK PARTİ

13 Bitlis             Nesrullah Tanğlay        AK PARTİ (C.İ.) Hüseyin Olan                DBP  (KAYYUM)

14 Bolu             Tanju Özcan                CHP (M.İ.)           Alaaddin Yılmaz           AK PARTİ

15 Burdur          Ali Orkun Ercengiz      CHP (M.İ.)          Ali Orkun Ercengiz       CHP            

16 Bursa           Alinur Aktaş                  AK Parti (C.İ.)    Recep Altepe               AK PARTİ

17 Çanakkale    Ülgür Gökhan               CHP (M.İ.)        Ülgür Gökhan               CHP 

18 Çankırı          İsmail Hakkı Esen         MHP                İrfan Dinç                      AK PARTİ

19 Çorum           Halil İbrahim Aşgın       AK PARTİ         Muzaffer Külcü             AK PARTİ

20 Denizli           Osman Zolan                AK PARTİ (C.İ.) Osman Zolan              AK PARTİ

21 Diyarbakır     Adnan Selçuk Mızraklı  HDP                 Gültan Kışanak            DBP (KAYYUM)

22 Edirne           Recep Gürkan              CHP (M.İ.)        Recep Gürkan              CHP

23 Elazığ            Şahin Şerifoğulları        AK PARTİ         Mücahit Yanılmaz        AK PARTİ

24 Erzincan        Bekir Aksun                  MHP                 Cemalettin Başsoy       AK PARTİ

25 Erzurum         Mehmet Sekmen         AK PARTİ (C.İ.)  Mehmet Sekmen        AK PARTİ   

26 Eskişehir       Yılmaz Büyükerşen      CHP (M.İ.)         Yılmaz Büyükerşen     CHP

27 Gaziantep     Fatma Şahin                AK PARTİ (C.İ.)  Fatma Şahin                AK PARTİ

28 Giresun            .                                                          Kerim Aksu                   CHP

29 Gümüşhane   Ercan Çimen              AK PARTİ          Ercan Çimen                 AK PARTİ

30 Hakkari          Cihan Karaman         HDP                    Dilek Hatipoğlu             BDP (KAYYUM)

31 Hatay             Lütfü Savaş                CHP (M.İ.)         Lütfü Savaş                  CHP 

32 Isparta           Şükrü Başdeğirmen    AK PARTİ          Yusuf Ziya Günaydın    MHP 

33 İçel (Mersin)   Vahap Seçer               CHP                 Burhanettin Kocamaz    MHP

34 İstanbul                                                                       Kadir Topbaş                 AK PARTİ 

35 İzmir               M.Tunç Soyer                  CHP (M.İ.)    Aziz Kocaoğlu              CHP

36 Kars                Ayhan Bilgen                  HDP              Murtaza Karaçanta       MHP

37 Kastamonu    Rahmi Galip Vidinlioğlu   MHP              Tahsin Babaş                AK PARTİ

38 Kayseri          Memduh Büyükkılıç    AK PARTİ (C.İ)   Mehmet Özhaseki         AK PARTİ

39 Kırklareli                                                                       Mehmet Siyam Kesimoğlu    CHP

40 Kırşehir          Selahattin Ekicioğlu      CHP (M.İ.)        Yaşar Bahçeci                AK PARTİ     

41 Kocaeli           Tahir Büyükakın         AK PARTİ  (C.İ.)  İbrahim Karaosmanoğlu  AK PARTİ   

42 Konya            Uğur İbrahim Altay     AK PARTİ (C.İ.)   Tahir Akyürek                  AK PARTİ 

43 Kütahya          Alim Işık                      MHP                  Kamil Saraçoğlu              AK PARTİ 

44 Malatya          Selahattin Gürkan     AK PARTİ (C.İ.)    Ahmet Çakır                    AK PARTİ       

45 Manisa           Cengiz Ergün            MHP (C.İ.)            Cengiz Ergün                  MHP 

46 K.Maraş         Hayrettin Güngör      AK PARTİ (C.İ.)     Fatih Mehmet Erkoç       AK PARTİ

47 Mardin            Ahmet Türk               HDP                     Ahmet Türk                      BAĞIMSIZ

48 Muğla             Osman Gürün           CHP (M.İ.)            Osman Gürün                  CHP 

49 Muş                Feyat Asya                AK PARTİ (C.İ.)    Feyat Asya                     AK PARTİ  

50 Nevşehir         Rasim Arı                  AK PARTİ            Hasan Ünver                   AK PARTİ   

51 Niğde              Emrah Özdemir        AK PARTİ             Faruk Akdoğan               AK PARTİ

52 Ordu               Mehmet Hilmi Güler  AK PARTİ (C.İ.)    Enver Yılmaz                 AK PARTİ

53 Rize                Rahmi Metin             AK PARTİ (C.İ.)    Reşat Kasap                   AK PARTİ

54 Sakarya          Ekrem Yüce             AK PARTİ (C.İ.)    Zeki Toçoğlu                   AK PARTİ 

55 Samsun          Mustafa Demir         AK PARTİ  (C.İ.)   Yusuf Ziya Yılmaz          AK PARTİ 

56 Siirt                 Berivan Helen Işık    HDP                    Tuncer Bakırhan         DBP (KAYYUM)

57 Sinop              Barış Ayhan              CHP (M.İ.)          Baki Ergül                       CHP

58 Sivas              Hilmi Bilgin              AK PARTİ             Sami Aydın                      AK PARTİ 

59 Tekirdağ         Kadir Albayrak         CHP (M.İ.)            Kadir Albayrak                CHP            

60 Tokat              Eyüp Eroğlu            AK PARTİ              Eyüp Eroğlu                    AK PARTİ

61 Trabzon          Murat Zorloğlu     AK PARTİ (C.İ.)      Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu AK PARTİ  

62 Tunceli           Fatih Mehmet Maçoğlu  TKP              Mehmet Ali Bul               DBP (KAYYUM)

63 Şanlıurfa       Zeynel Abidin Beyazgül  AK PARTİ (C.İ.) Celalettin Güvenç       AK PARTİ   

64 Uşak              Mehmet Çakın              AK PARTİ        Nurullah Çahan              AK PARTİ

65 Van                Bedia Özgökçe Ertan    HDP               Bekir Kaya                    DBP (KAYYUM) 

66 Yozgat           Celal Köse                     AK PARTİ       Kazım Arslan                AK PARTİ 

67 Zonguldak     Ömer Selim Alan           AK PARTİ       Muharrem Akdemir       CHP

68 Aksaray         Evren Dinçer                 AK PARTİ       Haluk Şahin Yazgı         AK PARTİ 

69 Bayburt          Hükmü Pekmezci          MHP               Mete Memiş                  AK PARTİ 

70 Karaman        Savaş Kalaycı               MHP               Ertuğrul Çalışkan          AK PARTİ

71 Kırıkkale        Mehmet Saygılı             AK PARTİ       Mehmet Saygılı             AK PARTİ

72 Batman          Mehmet Demir              HDP                Sabri Özdemir              DBP (KAYYUM)

73 Şırnak            Mehmet Yarka              AK PARTİ (C.İ.)  Serhat Kadırhan        DBP (KAYYUM)

74 Bartın             Cemal Akın                  MHP                Cemal Akın                    MHP 

75 Ardahan         Faruk Demir                 CHP                Faruk Köksoy                 AK PARTİ

76 Iğdır               İsa Yaşar Tezel             MHP (C.İ.)       Murat Yikit                    DBP (KAYYUM)

77 Yalova            Vefa Salman                CHP (M.İ.)       Vefa Salman                  CHP 

78 Karabük         Rafet Vergili                  MHP                Rafet Vergili                  MHP 

79 Kilis                Mehmet Abdi Bulut      AK PARTİ         Hasan Kara                  AK PARTİ

80 Osmaniye      Kadir Kara                    MHP (C.İ.)        Kadir kara                     MHP 

81 Düzce             Faruk Özlü                  AK PARTİ         Mehmet Keleş               AK PARTİ - İstanbul

Kaynak: DHA
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