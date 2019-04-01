2019 Yerel Seçimlerinde 78 İlde Resmi Olmayan Sonuçlar Belirlendi

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların açılmasıyla birlikte Türkiye, televizyonların başında seçim haberlerine kilitlendi. Heyecan içerisinde geçen seçimlerde sandıkların büyük çoğunluğu açılırken, bazı illerde ise itirazlar nedeniyle sonuçlar alınamadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre saat 05.00 itibari ile 78 ilde sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul, Giresun ve Kırklareli'de ise sandıkların yüzde 99'u açıldı. Bu 3 ilde ilk iki sıradaki adaylar arasında başabaş bir çekişme yaşanıyor.

KAYYUM BULUNAN 10 İLDE DURUM

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde seçimi kazandıktan sonra terör soruşturmaları nedeniyle belediye başkanları görevden alındı. Kayyum atanan 10 ilde gerçekleştirilen seçimlerde HDP 5 koltuğun sahibi oldu. 4 koltuk ise Cumhur İttifakı'ndan seçime katılan 3'ü AK Parti'li ve 1'i de MHP'li olan adayların oldu.

Kayyum adanan diğer il olan Tunceli'de ise TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı.

Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı'nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan'da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.

HDP 6 İLDE KAZANDI

Geçen yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında giren HDP ise bu kez aynı başarıyı yakalayamadı. HDP 6 ilde başkanlığı kazandı.

TUNCELİ'DE TKP'Lİ MAÇOĞLU DÖNEMİ

Seçimin bir kazananı da Tunceli'de TKP'li aday Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Daha önce Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil ile girdiği yarışın kazananı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3 dolayında oy farkı ile başkanlık koltuğunu oturdu.

MARDİN'DE AHMET TÜRK YİNE KAZANDI

Geçen seçimde Mardin'den seçimi kazanan tel bağımsız il belediye başkanı seçilen Ahmet Türk, hakkında açılan terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerine kayyum atandı. Seçimlere yine Mardin'den ancak bu kez HDP'nin adayı olarak katılan Ahmet Türk bir kez daha kazandı.

MERSİN'DE CHP KAZANDI

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi'nin en dikkat çeken adaylık başvurularından biri de Mersin'de yaşandı. İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurularının son gününde İYİ Parti İl Başkanlığı'nca aday listesinin saat 17.00'den sonra teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi. Seçimin güçlü adaylarından Kocamaz'ın ardından Mersin'de başkanlık yarışı gündeme oturdu. Merakla beklenen yerlerden biri olan Mersin'de seçimin kazananı CHP adayı Vahap Seçer oldu.

22 İLDE BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ

78 ilde resmi olmayan sonuçlara göre il belediye başkanlıklarından 23'ünde parti değişikliği meydana geldi. Bu duruma göre partilerin kazandığı ve kaybettiği illerin bilançosu şöyle:

PARTİLER KAZANILAN BAŞKANLIKLAR KAYBEDİLEN BAŞKANLIKLAR

AK PARTİ 5 13

CHP (M.İ.) 9 1

MHP 7 4

TKP 1 -

HDP 1 5

Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde belediye başkanlığını kazanan partiler ile seçim bölgelerindeki eski sonuçlar şöyle:

İLLER KAZANAN ADAY PARTİ ESKİ BAŞKAN PARTİ

01 Adana Zeydan Karalar CHP (M.İ.) Hüseyin Sözlü MHP

02 Adıyaman Süleyman Kılınç AK PARTİ Fehmi Hüsrev kutlu AK PARTİ

03 Afyon Mehmet Zeybek AK PARTİ Burhanettin Çoban AK PARTİ

04 Ağrı Savcı Sayan AK PARTİ (C.İ.) Sırrı Sakik DBP (KAYYUM)

05 Amasya Mehmet Sarı MHP Cafer Özdemir AK PARTİ

06 Ankara Mansur Yavaş CHP (M.İ.) İbrahim Melih Gökçek AK PARTİ

07 Antalya Muhittin Böcek CHP (M.İ) M.Menderes Türel AK PARTİ

08 Artvin Demirhan Elçin CHP (M.İ.) Mehmet Kocatepe AK PARTİ

09 Aydın Özlem Çerçioğlu CHP (M.İ.) Özlem Çerçioğlu CHP

10 Balıkesir Yücel Yılmaz AK Parti (C.İ.) Ahmet Edip Uğur AK PARTİ

11 Bilecik Semih Şahin CHP (M.İ.) Selim Yağcı AK PARTİ

12 Bingöl Erdal Arıkan AK PARTİ Yücel Barakazı AK PARTİ

13 Bitlis Nesrullah Tanğlay AK PARTİ (C.İ.) Hüseyin Olan DBP (KAYYUM)

14 Bolu Tanju Özcan CHP (M.İ.) Alaaddin Yılmaz AK PARTİ

15 Burdur Ali Orkun Ercengiz CHP (M.İ.) Ali Orkun Ercengiz CHP

16 Bursa Alinur Aktaş AK Parti (C.İ.) Recep Altepe AK PARTİ

17 Çanakkale Ülgür Gökhan CHP (M.İ.) Ülgür Gökhan CHP

18 Çankırı İsmail Hakkı Esen MHP İrfan Dinç AK PARTİ

19 Çorum Halil İbrahim Aşgın AK PARTİ Muzaffer Külcü AK PARTİ

20 Denizli Osman Zolan AK PARTİ (C.İ.) Osman Zolan AK PARTİ

21 Diyarbakır Adnan Selçuk Mızraklı HDP Gültan Kışanak DBP (KAYYUM)

22 Edirne Recep Gürkan CHP (M.İ.) Recep Gürkan CHP

23 Elazığ Şahin Şerifoğulları AK PARTİ Mücahit Yanılmaz AK PARTİ

24 Erzincan Bekir Aksun MHP Cemalettin Başsoy AK PARTİ

25 Erzurum Mehmet Sekmen AK PARTİ (C.İ.) Mehmet Sekmen AK PARTİ

26 Eskişehir Yılmaz Büyükerşen CHP (M.İ.) Yılmaz Büyükerşen CHP

27 Gaziantep Fatma Şahin AK PARTİ (C.İ.) Fatma Şahin AK PARTİ

28 Giresun . Kerim Aksu CHP

29 Gümüşhane Ercan Çimen AK PARTİ Ercan Çimen AK PARTİ

30 Hakkari Cihan Karaman HDP Dilek Hatipoğlu BDP (KAYYUM)

31 Hatay Lütfü Savaş CHP (M.İ.) Lütfü Savaş CHP

32 Isparta Şükrü Başdeğirmen AK PARTİ Yusuf Ziya Günaydın MHP

33 İçel (Mersin) Vahap Seçer CHP Burhanettin Kocamaz MHP

34 İstanbul Kadir Topbaş AK PARTİ

35 İzmir M.Tunç Soyer CHP (M.İ.) Aziz Kocaoğlu CHP

36 Kars Ayhan Bilgen HDP Murtaza Karaçanta MHP

37 Kastamonu Rahmi Galip Vidinlioğlu MHP Tahsin Babaş AK PARTİ

38 Kayseri Memduh Büyükkılıç AK PARTİ (C.İ) Mehmet Özhaseki AK PARTİ

39 Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP

40 Kırşehir Selahattin Ekicioğlu CHP (M.İ.) Yaşar Bahçeci AK PARTİ

41 Kocaeli Tahir Büyükakın AK PARTİ (C.İ.) İbrahim Karaosmanoğlu AK PARTİ

42 Konya Uğur İbrahim Altay AK PARTİ (C.İ.) Tahir Akyürek AK PARTİ

43 Kütahya Alim Işık MHP Kamil Saraçoğlu AK PARTİ

44 Malatya Selahattin Gürkan AK PARTİ (C.İ.) Ahmet Çakır AK PARTİ

45 Manisa Cengiz Ergün MHP (C.İ.) Cengiz Ergün MHP

46 K.Maraş Hayrettin Güngör AK PARTİ (C.İ.) Fatih Mehmet Erkoç AK PARTİ

47 Mardin Ahmet Türk HDP Ahmet Türk BAĞIMSIZ

48 Muğla Osman Gürün CHP (M.İ.) Osman Gürün CHP

49 Muş Feyat Asya AK PARTİ (C.İ.) Feyat Asya AK PARTİ

50 Nevşehir Rasim Arı AK PARTİ Hasan Ünver AK PARTİ

51 Niğde Emrah Özdemir AK PARTİ Faruk Akdoğan AK PARTİ

52 Ordu Mehmet Hilmi Güler AK PARTİ (C.İ.) Enver Yılmaz AK PARTİ

53 Rize Rahmi Metin AK PARTİ (C.İ.) Reşat Kasap AK PARTİ

54 Sakarya Ekrem Yüce AK PARTİ (C.İ.) Zeki Toçoğlu AK PARTİ

55 Samsun Mustafa Demir AK PARTİ (C.İ.) Yusuf Ziya Yılmaz AK PARTİ

56 Siirt Berivan Helen Işık HDP Tuncer Bakırhan DBP (KAYYUM)

57 Sinop Barış Ayhan CHP (M.İ.) Baki Ergül CHP

58 Sivas Hilmi Bilgin AK PARTİ Sami Aydın AK PARTİ

59 Tekirdağ Kadir Albayrak CHP (M.İ.) Kadir Albayrak CHP

60 Tokat Eyüp Eroğlu AK PARTİ Eyüp Eroğlu AK PARTİ

61 Trabzon Murat Zorloğlu AK PARTİ (C.İ.) Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu AK PARTİ

62 Tunceli Fatih Mehmet Maçoğlu TKP Mehmet Ali Bul DBP (KAYYUM)

63 Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül AK PARTİ (C.İ.) Celalettin Güvenç AK PARTİ

64 Uşak Mehmet Çakın AK PARTİ Nurullah Çahan AK PARTİ

65 Van Bedia Özgökçe Ertan HDP Bekir Kaya DBP (KAYYUM)

66 Yozgat Celal Köse AK PARTİ Kazım Arslan AK PARTİ

67 Zonguldak Ömer Selim Alan AK PARTİ Muharrem Akdemir CHP

68 Aksaray Evren Dinçer AK PARTİ Haluk Şahin Yazgı AK PARTİ

69 Bayburt Hükmü Pekmezci MHP Mete Memiş AK PARTİ

70 Karaman Savaş Kalaycı MHP Ertuğrul Çalışkan AK PARTİ

71 Kırıkkale Mehmet Saygılı AK PARTİ Mehmet Saygılı AK PARTİ

72 Batman Mehmet Demir HDP Sabri Özdemir DBP (KAYYUM)

73 Şırnak Mehmet Yarka AK PARTİ (C.İ.) Serhat Kadırhan DBP (KAYYUM)

74 Bartın Cemal Akın MHP Cemal Akın MHP

75 Ardahan Faruk Demir CHP Faruk Köksoy AK PARTİ

76 Iğdır İsa Yaşar Tezel MHP (C.İ.) Murat Yikit DBP (KAYYUM)

77 Yalova Vefa Salman CHP (M.İ.) Vefa Salman CHP

78 Karabük Rafet Vergili MHP Rafet Vergili MHP

79 Kilis Mehmet Abdi Bulut AK PARTİ Hasan Kara AK PARTİ

80 Osmaniye Kadir Kara MHP (C.İ.) Kadir kara MHP

81 Düzce Faruk Özlü AK PARTİ Mehmet Keleş AK PARTİ - İstanbul

Kaynak: DHA