20 Yıl Sonra Aziz Yıldırım Dönemi Bitti Sosyal Medyada Caps'ler Patladı!

Fenerbahçe'de 20 yıl sonra Aziz Yıldırım devri sona erdi. 20 bin 736 oyun 16 bin 90'ını alan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

20 yılın ardından Aziz Yıldırım efsanesinin Fenerbahçe'yle yollarının ayrılmasıyla ilgili sosyal medyada yüz güldüren paylaşımlar yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: