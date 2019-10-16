16.10.2019 13:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu" başladı.

"Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem" temasıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışı Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Başkanı Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız, açılış konuşmasında, "Bu sempozyumun iş birliğinde imzası ve onayı olan, görevi başında vefat etmiş olan çok kıymetli hocam Sayın Ahmet Haluk Dursun'u saygıyla, rahmetle anmak istiyorum. Bu yüzden hem biraz buruk, duygusal biraz mutlu ve en çok da umutluyum aslında. Hemen yanı başımızda bazı sıkıntılar yaşanıyor ve o çocukların günlerini kurtarmaya ama bir taraftan da çocuklarımızın yarınlarını var etmeye çalışıyoruz. Bunu kütüphanecilik alanında düşündüğümüzde, 'Elimizi taşın altına koyup biz ne yapabiliriz?' diye baktığımızda aklımıza tek bir çözüm noktası geliyor, çocuk kütüphaneleri. Çünkü çocuk kütüphaneleri bir ülkedeki bütün çocukları ve ailelerini eşit şartlarda kucaklayan, ücretsiz, kamu destekli tek kurum." ifadelerini kullandı.

"Sempozyum çocukların esenliği için düzenleniyor"

Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye 2023 vizyonu için, okul öncesi eğitim konusundaki çalışmalarını hatırlatan Yıldız, bakanlıkla ortak paydada buluştukları için "Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem" temasını seçtiklerini aktardı.

Yıldız, sempozyumu çocukların esenliği için düzenlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuk kütüphanelerinde okul öncesi dönem için özel bir alan ayırmak, çocukları aileleriyle beraber faydalanabilecekleri faaliyetlerde buluşturmak ve iyi eğitim gören çocuklarla görmeyen çocuklar arasındaki bu farklılığı en aza indirmek gerekiyor. Bu konuda yapabileceğimiz şeyler var ama bunların hiçbiri tek başına olmuyor. Kurumlar ve kişiler arası iş birliği gerekiyor."

"Nevmekan Selimiye" açılacak

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de çocukların en büyük zenginlik olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin emin ellere bırakılmasının, çocukları geleceğe iyi hazırlamaktan geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

Kütüphanelerin en demokratik ortamlar olduğunu belirten Türkmen, şunları söyledi:

"Nevmekan'ların sayısını artıracağız. 2020 yılının ilk aylarında, buradan ilk defa duyurmuş olalım, Nevmekan Kütüphanelerimizin 3'üncüsünü açıyoruz. Selimiye'de 1. Ordu Komutanlığı'nın girişinde bulunan Selimiye Hamamı'nı Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsis aldık, restorasyonunu tamamlamak üzereyiz. Oraya da inşallah 'Nevmekan Selimiye' adıyla güzel bir kütüphane açacağız."

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu da Üsküdar Belediyesince açılan Nevmekan Kütüphanelerinin önemli bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Turşucu, halk kütüphaneleri konusunda yerel yönetimlerin somut adımlar attığına işaret ederek, "2017'de düzenlenen Çocuk Kütüphaneleri Çalıştayı'yla başlayan bir serüven var. Bu serüven bundan sonra da çok daha uzak ufuklara doğru devam edecek. İki senede bazı öneriler ve kararlar alındı. Biz Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak, not etmeyi, dinlemeyi, öneri almayı, eleştirilmeyi seviyoruz. Çünkü öğrenen bir örgütüz. Aldığımız notlardan bir tanesi 'Bebek Kütüphaneleri'ydi. Karabük, Tekirdağ ve Tokat'ta bebek kütüphaneleri açtık. Ben de ilk başta olur mu olmaz mı diye düşündüm fakat o kütüphaneleri bir görün. Biz bebekle birlikte özellikle anneye ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kütüphanelerdeki üye sayısı 3 buçuk milyona yaklaştı

Havaalanı ve gar gibi farklı yerlerde kütüphaneler açtıklarına dikkati çeken Turşucu, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak mevcut kütüphanelerin işlevlerini de artırdıklarını belirtti.

Turşucu, kütüphanelerde 5 yıl önce yaklaşık 885 bin olan üye sayısının 3 buçuk milyona, 3 milyon 600 bin civarındaki ödünç verilen materyal sayısının 12 milyona yaklaştığını sözlerine ekledi.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen'in de konuşma yaptığı etkinlikte, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın yanı sıra birçok katılımcı yer aldı.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel İlkokulu öğrencilerinden Koza Balkır'ın sergisinin açıldığı programda, aynı okuldan öğrenciler ve Marmara Üniversitesi Müzik Öğretenliği Bölümü öğrencileri mini konserler verdi.

Sempozyum boyunca 94 bildiri sunulacak

İngiltere, Finlandiya, Norveç, Portekiz, İran, Nijerya, Sırbistan, Katar ve Bangladeş'ten davetlilerin katıldığı 2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu'nda toplam 94 bildiri sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 32 personelin 14 bildiri ve 16 poster çalışması sunacağı buluşmada ayrıca çocuk kütüphanelerinde yapılabilecek etkinlerin uygulamalı anlatılacağı 4 farklı atölye çalışması gerçekleştirilecek.

2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu, 19 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA