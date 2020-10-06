19 Mayıs Müftülüğüne engelli asansörü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 Mayıs Müftülüğüne engelli asansörü

06.10.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:24
19 Mayıs Müftülüğüne engelli asansörü

Samsun 19 Mayıs İlçe Müftülüğüne yaşlı ve engelliler için asansör yapılıyor.

Samsun 19 Mayıs İlçe Müftülüğüne yaşlı ve engelliler için asansör yapılıyor.

19 Mayıs İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, "Göreve başlar başlamaz, eksikliğini fark ettiğimiz durum olarak müftülüğümüze asansör kazandırmak için kollarımızı sıvadık ve icraata başlamış olduk. Uzun yıllar müftülük binamıza hasret kalan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın müftülüğümüze çıkamadığı ve zorluk çektiğini, özelliklede hac seminerlerinde kardeşlerimizin müftülük binamıza çıkmasında sıkıntılar yaşanıyordu. İlk faaliyetimiz buradaki eksikliğin giderilerek bir asansör yaptırmak oldu. Uzun yıllar müftülük binamıza hasret kalan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın müftülüğümüze çıkamadığı ve zorluk çektiğini, özelliklede hac seminerlerinde kardeşlerimizin müftülük binamıza çıkmasında sıkıntılar yaşanıyordu. İlk faaliyetimiz buradaki eksikliğin giderilerek bir asansör yaptırmak oldu. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle 180 bin TL'ye mal olacak asansör, 19 Mayıs Müftülük Binası dışarısından kanun ve yönetmeliğe uygun yapılacak. Bize desteği olan tüm kardeşlerimizden hayır ve güzel işlerde rabbim beraber çalışmayı nasip eylesin" dedi. - SAMSUN

19 Mayıs Müftülüğüne engelli asansörü
19 Mayıs Müftülüğüne engelli asansörü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Melania Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hülya Avşar Oktay Kaynarca Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Ali Palabıyık Sergen Yalçın Josef De Souza Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 19 Mayıs Müftülüğüne engelli asansörü - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 15:27:10. #1.14#
title