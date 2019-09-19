19.09.2019 16:58

Kırşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Kemal Parlak, 19 Eylül'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü uğrunda yurdun her yerinde gece gündüz demeden vatan hainlerine karşı canlarını hiçe sayarak mücadele eden ve bu mücadelede yaralanan kahraman gazilerin şeref günü olduğunu vurguladı.

Kıbrıs gazilerinden Osman Karahasanoğlu'nun şiiri okumasının ardından protokol üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubelerini ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kentte bir otelde düzenlenen yemekte gazilerle bir araya geldi.

Etkinliklere, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Bahattin Kaya, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA