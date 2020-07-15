15 Temmuz şehitleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anıldı
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15 Temmuz şehitleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anıldı

15 Temmuz şehitleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anıldıSofya, (DHA)- Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle resmi konutta bir basın toplantısı düzenledi.

15.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:50

15 Temmuz şehitleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anıldı

Sofya, (DHA)- Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle resmi konutta bir basın toplantısı düzenledi. Bulgar basınına konuşan Sekizkök, "FETÖ ile mücadele noktasında kararlıyız, FETÖ okullarının burada faaliyet göstermemesini özellikle vurguluyoruz" dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinlikler ile anılıyor.Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümü nedeniyle resmi konutta bir basın toplantısı düzenledi. 'Bulgar medyasının da yakından takip ettiği toplantıda konuşan Büyükelçi Sekizkök, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından Bulgaristan makamlarının gösterdiği duyarlılığa bir kez daha teşekkürlerini iletti.

FETÖ'NÜN İKİ OKULU HALA FAALİYETTE

Büyükelçi Aylin Sekizkök terör örgütü FETÖ'ye ait iki okulun Bulgaristan'da faaliyet gösterdiğini ifade ederek, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: 'FETÖ'nün Sofya'da ve Filibe'de okulları faaliyet gösteriyor. Biz bu hususu Bulgaristan makamlarıyla bütün temaslarımızda ele alıyoruz. Okullara giden öğrencilerde azalma tespit edildiği sevindirici bir konu. Bir farkındalık oluşmuş durumda Bulgaristan kamuoyunda bu okullara yönelik. Fakat okulların kapatılması veya devri noktasında henüz bir adım atılamadı. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda biz kararlıyız, FETÖ okullarının burada faaliyet göstermemesini özellikle vurguluyoruz. En başından itibaren Bulgaristan makamları işbirliğine çok açık bir yaklaşım sergilediler. Müteşekkiriz kendilerinden. Bulgaristan'da faaliyet gösteren FETÖ elebaşlarını sınır dışı ettiler. Bu çok önemliydi bizim için. Bazıları Türkiye'ye sınır dışı edildi. Bulgaristan'a girişlerinin yasaklı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla FETÖ yapılanmaları ile Bulgaristan makamları gayet iyi mücadele ettiler.'

AYASOFYA'YA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKTIK

Bulgar basın mensuplarından Ayasofya'nın statüsüne dair sorularını da yanıtlayan Büyükelçi Sekizkök: 'Türkiye'nin bu güzel tarih binayı muhafaza etmek yolundaki yükümlülükleri ve taahhütleri devam ediyor. Binada bir yapısal değişiklik yapmayacağız. İkincisi ibadete açık olacak olmakla beraber, her dinden ve her milletten insanların ziyaretine açık olacak. Ayasofya eskisi gibi ziyaret edilebilecek. Üçüncüsü ikonları ve diğer tarihi eserleri bugüne kadar 500 yıl boyunca nasıl muhafaza ettiysek, muhafaza etmeye devam edeceğiz. Biz, Türkiye olarak Osmanlı devletinin İstanbul'un fethinden itibaren Ayasofya'ya gözümüz gibi baktık. Esas Ayasofya'ya en büyük zararı 1200'lü yıllarda Haçlı Seferleri bahanesiyle Roma'dan İstanbul'a gelerek, İstanbul'u darmadağın eden Haçlıların verdiğini de özellikle vurgulamak istiyorum?

15 Temmuz şehitleri Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da anıldı

Kaynak: DHA

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