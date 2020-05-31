1 haziran'da normalleşme başlıyor
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1 haziran'da normalleşme başlıyor

Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor.

1 haziran'da normalleşme başlıyor
31.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:55

Korona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. 1 Haziran itibarıyla pek çok şey değişiyor. Türkiye artık normalleşme sürecine girdi. Peki 1 haziran itibarıyla hayatımızda neler değişecek? İşte detaylar ;

Sürücü kursları pazartesi itibarıyla açılıyor

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalkıyor

Kamu personeli işe geri dönüyor

Restoran ve çay bahçeleri açılıyor

Plajlar, milli parklar faaliyete geçiyor

Spor salonları kapılarını açıyor

Eczaneler normale dönüyor

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı faaliyete geçiyor

Halı saha ve tenis kortları da vatandaşına hizmetine açılıyor

Kütüphaneler faaliyete başlıyor

Dinlenme tesisleri hizmete giriyor

Deniz turizmi kısıtlaması kalkıyor

Yargısal faaliyet başlıyor

(İHA)

Kaynak: İHA

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