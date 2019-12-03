03 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
03 Aralık 2019 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 90'dan Sonra
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 Takvim Yaprakları
05:05 İngiltere Premier Lig Özetler
05:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:00 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 Bundesliga
13:00 Spor Bülteni
13:30 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:10 İngiltere Premier Lig Goller
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:55 İtalya Kupası 4. Tur Karşılaşmaları
16:55 Cremonese - Empoli
17:45 Süper Lig Goller
18:00 İtalya Kupası 4. Tur Karşılaşmaları
18:00 Cremonese - Empoli
19:00 Spor Merkezi
20:00 Hedef Süper Lig
21:00 Aktüel Futbol
22:20 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
22:20 Crystal Palace - Bournemouth
23:15 Süper Lig Özetler
23:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş.
23:30 Crystal Palace - Bournemouth