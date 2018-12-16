Zor Mağar'da sessizlik hakim

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sinyalin ardından gözlerin çevrildiği PYD/YPG kontrolündeki bölgelerden olan Zor Mağar'da sessizlik hakim sürüyor.

Operasyon hareketliliğin yaşandığı bölgelerden olan ve 2 gün önce Fırtına obüsleri ile vurulduğu bilgisi kamuoyuna yansıyan Zor Mağar'da bugün ise sessizlik hakim sürüyor.

28 Ekim tarihinde de taciz ataşı sonrası türk topçusu tarafından yoğun atış altına alınan bölgede sınır birliklerinin teyakküzdaki bekleyişi sürüyor.

Fırat'ın doğusunda yer alan ve Gaziantep'in Karkamış ilçesine sınırı bulunan Zor Mağar, Suriye'nin Cerablus ile Aynel Arap(kobani) kentleri arasında yer alıyor. Zor mağar yerleşim alanı, hemen Fırat Nehrinin yanında olması ve PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki Rasulyn, Kobani ve Telebyad gibi kentlerin kapısı olarak görülmesi nedeniyle de stratejik önem taşıyor