Zonguldak'ta, 'kadın cinayetleri' protestosu Zonguldak'ta, 'kadın cinayetleri' protestosuZONGULDAK Kadın Platformu üyeleri bir araya gelerek, vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin başta olmak üzere tüm kadın cinayetlerini protesto etti.

Zonguldak'ta, 'kadın cinayetleri' protestosu

ZONGULDAK Kadın Platformu üyeleri bir araya gelerek, vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin başta olmak üzere tüm kadın cinayetlerini protesto etti.

Zonguldak Kadın Platformu üyesi kadınlar, Madenci Anıtı'nda toplanarak vahşice öldürülen Pınar Gültekin başta olmak üzere kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Kadınlar, 'Yasta değil, isyandayız' yazılı pankart ve 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Katledilen kadınlar isyanımızdır' yazılı dövizler taşıdı. Platform adına açıklama yapan Muazzez Derya Akar, Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğünü söyledi. Kadınların sosyal statü ya da kültürel yaşamdan bağımsız olarak sadece kadın oldukları için öldürüldüğünü ifade eden Akar, "Pınar maalesef ilk değil ama son olması için biz kadınlar dün nasıl sokakları doldurduysak bugün de Türkiye'nin dört bir yanında sokakları solduruyoruz. Çünkü erkek şiddetinin münferit olmadığını biliyoruz. Pınar'dan bize kalan bir isyandır, bir 'yaşamak istiyorum' şiarıdır. Yaşamak için savaşacağız. Evimiz, iş yerimiz ve memleketimizdeki tüm kadın düşmanlarıyla; örgütlenerek, birbirimize kenetlenerek, yaşamı elinden alınmış, katledilmiş kız kardeşlerimizin gülüşünü yüzümüze yerleştirerek mücadele edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA