Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 evin karantinaya alınması Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 evdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan 2 evdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Göynük köyünde karantinaya alınan 2 hanede yaşayan 14 kişinin hijyen kurallarına uyduğu belirtildi.

Kaymakamlık yetkililerinin yanı sıra İlçe Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin, 14 kişinin sağlık ve gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğu öğrenildi.

Köy muhtarı Ahmet Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumu ilçe Kaymakamı Muharrem Coşgun'a ilettiklerini belirterek, "Kilimli'den bir kişi köyümüze babasının yanına geliyor. Buradan geri dönüşünde rahatsızlanınca test yapılıyor. Testi de pozitif çıkınca köyde irtibatlı bulunduğu kişiler gözetim altına alındı. Olay ortaya çıkınca kaymakamımız hemen durumla yakından ilgilendi. Köyümüze sağlık kuruluşları geldi ve gerekli çalışmalar yapıldı. Yetkililer, durumdan yakından ilgileniyorlar. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Bu arada yetkililer, ilçede başka bir köyde karantina uygulaması olmadığını kaydetti.

Olay

İlçeye bağlı Yukarı Göynük köyüne Kilimli ilçesinden gelen aile bireyleri, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurmuş, aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temasta bulundukları belirlenen 2 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verilmişti.

Bölgede önlem alan ekiplerce evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirilmiş, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA