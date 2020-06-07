Zifte yapışan oğlağı vatandaşlar kurtardı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yola dökülen zifte yapışan oğlak, yoldan geçenlerin yardımıyla kurtarıldı.
07.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:43
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yola dökülen zifte yapışan oğlak, yoldan geçenlerin yardımıyla kurtarıldı.
Alanya- Hadim yolu üzerinde Gevne Yaylası mevkisinde yola dökülen zifte yapışarak mahsur kalan keçi yavrusunu görenler, yardıma koştu. Vatandaşlar, uzun uğraşların ardından oğlağı ziftten çıkarmayı başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen oğlak, daha sonra sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA