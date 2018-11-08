Zeytindeki Verim Düşüşü, Öğrencilerin Hasat Şenliğini Engellemedi

Bunun üzerine okul yetkilileri, mezun olmuş öğrencilerinin daha önce İYTE'de (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü) diktikleri ağaçlardan hasat yapmak üzere harekete geçti.

Okul yönetiminden Serpil Türker, çocuklarla ağaçlar arasında yıllardır oluşan bağ nedeniyle bu hasadı yapmak istediklerini,İYTE yönetiminin olumlu yaklaşımıyla konuya çözüm getirdiklerini belirtti.Çocukların zeytin ağacını çok sevdiklerini ve koruduklarını belirten Türker, ' Zeytin toplarken dalları çekip kırmazlar, üstüne basmazlar, yerdeki zeytini hemen alırlar. O konuda bilinçliler. ' dedi.

İYTE Mimarlık Fakültesi önündeki zeytin ormanı, içine dalan her yaştan çocukla, renkli görüntülere sahne oldu. Bu sene 8. si düzenlenen şenlikte, çocuklar dayanışma içinde vebüyük bir titizlikle aileleriyle zeytin topladı.Elde edilen zeytini fabrikaya götüren öğrenciler, sıkım, şişeleme, etiketleme ve satış adımlarında da çalıştı. Okul, zeytinyağından elde edilen geliri daha önce Unicef ve Lösev gibi kurumlara bağışladı.

Serpil Türker, 'Zeytin Akdeniz kültürünün bir parçası. Bu çocuklar da bu coğrafyada doğup büyüyorlar. Zeytin ağaçlarına sahip çıkmaları, onları korumaları çok önemli. Biz korumazsak kim koruyacak? İmar sorunu çok önemli son yıllarda. Bu çocukların bu bilinçle büyümelerini istiyorum. Çünkü büyüdüklerinde bir karar verme noktasına gelecekler. O noktada aralarındaki bu bağ nedeniyle bunu kesmeden de, zarar vermeden de bir çözüm bulabiliriz diye düşünmelerini istiyorum.' dedi.