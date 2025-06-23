Zeytin yasası ne zaman çıktı, kim çıkardı? SON DAKİKA

Zeytin yasası ne zaman çıktı, kim çıkardı? SON DAKİKA
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Zeytin yasası ne zaman çıktı? Zeytin yasası kamuoyunda gündem yaratmaya devam ediyor. Vatandaşlar özellikle yasanın hangi tarihte yürürlüğe girdiğini araştırıyor. Peki, zeytin yasası tam olarak ne zaman kabul edildi? Zeytinlik yasasını kimler hazırladı? İşte detaylar…

Gündeme geldiği andan itibaren geniş yankı uyandıran zeytin yasasıyla ilgili sorular art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle yasanın hangi tarihte yürürlüğe girdiği ve kimler tarafından hazırlandığı kamuoyunda büyük merak konusu oldu. Peki, zeytin yasası ne zaman çıktı? Zeytin yasasını kim çıkardı? İşte merak edilen ayrıntılar…

ZEYTİN YASASI NE ZAMAN ÇIKTI?

Zeytinlik alanlarla ilgili düzenlemeleri içeren ve kamuoyunda "Zeytin Yasası" olarak bilinen torba yasa teklifi, Haziran 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme alındı. Yaklaşık 26 saat süren komisyon görüşmelerinin ardından, teklif 19 Haziran 2025'te Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndan geçti.

Henüz Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşma süreci tamamlanmamış olsa da, teklifin komisyondan geçmesiyle birlikte yasal süreç resmen başlamış oldu.

Zeytin yasası ne zaman çıktı, kim çıkardı? SON DAKİKAZeytin yasası ne zaman çıktı

ZEYTİN YASASINI KİM ÇIKARDI?

Söz konusu yasa teklifi, Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) milletvekilleri tarafından hazırlandı ve Meclis'e sunuldu. Komisyon sürecinde düzenlemeyi savunan isimlerin başında, aynı zamanda Komisyon Başkanı olan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank yer aldı.

Yasa teklifini destekleyen hükümet temsilcileri, düzenlemenin enerji ve madencilik yatırımlarını hızlandırmayı, bürokratik süreçleri azaltmayı ve yatırım ortamını güçlendirmeyi amaçladığını savunuyor.

Zeytin yasası ne zaman çıktı, kim çıkardı? SON DAKİKAZeytin yasasını kim çıkardı

Buna karşılık, çevre örgütleri ve muhalefet partileri yasaya sert tepki gösteriyor. TEMA, WWF-Türkiye, Doğa Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu; düzenlemenin sadece zeytinlikleri değil, ormanlar ve koruma alanlarını da tehdit ettiğini öne sürüyor.

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