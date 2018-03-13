Zeytin ve Zeytinyağı İhracat Şampiyonlarına Ödül

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği üyeleri arasında 2017 yılında en fazla ambalajlı zeytin ve ambalajlı zeytinyağın ihracatı yapan 10'ar firmaya ödül verildi.

Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen töreninde konuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre, 2016-2017 sezonunda dünyada zeytinyağı üretiminin yüzde 20 gerileyerek 2 milyon 536 bin ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İhracat yüzde 249 arttı

2016/2017 sezonunda Türkiye geneli zeytinyağı ihracatının bir önceki sezona göre yüzde 249 artarak 44 bin 457 ton olarak gerçekleştiğini ifade eden Er, "Döviz gelirimiz ise yüzde 213 artarak 174 milyon dolar olmuştur. Bu rakamlar bir önceki sezonda 2015-2016'da 12 bin 756 ton zeytinyağı ihracat miktarı ve 55 milyon dolardı. Bu başarıda payı bulunan bütün ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 2016/2017 sezonunda Türkiye genelinde toplam 120 ülkeye ve 3 serbest bölgeye zeytinyağı ihracatı yapılmıştır. Bu ülkeler arasında İspanya, ABD, İtalya, S.Arabistan, Fildişi Sahili, Japonya, İran, Fas, Avustralya ve Almanya en çok ihracat yapılan ülkeler olarak ilk sıralarda yer almaktadır. İlk 10 ülkeye gerçekleştirilen zeytinyağı ihracatımız toplam zeytinyağı ihracatımızın tutar ve miktar bazında yüzde 88'ini oluşturmaktadır. 2016/2017 dönemi zeytinyağı ihracatımızın 29 bin 512 tonu dökme, 3 bin 149 tonu varilli, 11 bin 795 tonu ise kutulu/ambalajlı olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda, geçtiğimiz sezon toplam zeytinyağı ihracatımızın ancak yüzde 26'sının kutulu olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz sezonlarda ambalajlı zeytinyağı üretimimiz 25 bin ton düzeylerini aşmıştı" diye konuştu.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyince gerçekleştirilen rekolte tahmin çalışmalarına göre, 2017-2018 sezonunda 455 bin ton sofralık zeytin, 287 bin ton düzeylerinde de zeytinyağı üretimi beklendiğini açıklayan Başkan Davut Er, 2018 yılında zeytin-zeytinyağında 500 milyon ABD doları ihracat hedeflendiğini söyledi.

Hedef; 41 ilde ambalajlı ihracat

Türkiye'de kişi başına zeytinyağı tüketiminin 2 litrenin altında olduğunu vurgulayan Er, rekoltenin en az yarısının ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Davut Er, "Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçısı olarak öncelikli hedefimiz, Türkiye'de 500 bin üretici ailenin geçim kaynağı olan, 41 ilimizde üretimi yapılan zeytin ve zeytinyağımızın ambalajlı olarak ihraç edilmesidir. Son 3 yılda, ülkemizdeki düşük rekolte ve diğer üretici ülkelere göre yüksek seyreden hammadde fiyatları nedeniyle 4 yıl öncesinde 25 bin tonun üzerinde olan ambalajlı zeytinyağı ihracatımız geçen yıl 11 bin 800 tona kadar geriledi. Yurtdışındaki marketlerdeki raflarımızı maalesef son 3 yılda önemli ölçüde rakiplerimize kaybettik" diye konuştu.

Organik zeytinyağ desteği

Zeytin ve zeytinyağı ihracatına sağlanan destekleri devletin 2 katına çıkartarak, sofralık zeytin üreticisine 50 kuruş, zeytinyağı üreticisine 2.5 TL prim vermesi durumunda rekolte artışı ile birlikte kutulu zeytinyağı ihracatının toplam ihracattaki payını artıracağını söyleyen Er, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede üretici emeğinin karşılığını alabilecek. Ekonomi Bakanlığı ihracat desteklerini özellikle markalı ve ambalajlı ihracatta iki katına çıkartmalı. ABD'de giderek artan organik zeytinyağı talebinden pay alabilmemiz için, organik zeytinyağına verilen destek miktarları da arttırılmalıdır. Devletimizden bir diğer beklentimiz de, AB'nin zeytinyağı için ülkemize tanımış olduğu mevcut yıllık 100 ton düzeyindeki gümrük vergisiz kotanın en azından 20 bin tona çıkartılmasıdır. Ödül alan üyelerimizi başarılarından dolayı kutlar, sektörümüze ve ülkemize sağlamış oldukları destekten ötürü teşekkür ederim."

Törende konuşmanın ardından en çok ihracat yapan ambalajlı 10 zeytin ve 10 zeytinyağı firmasına ödülleri takdim edildi. - İZMİR