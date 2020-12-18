Zen-G'den yeni şarkı
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Zen-G'den yeni şarkı

18.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:17
Zen-G'den yeni şarkı

Rap müziğin iki başarılı temsilcisi Zen-G ve Khontkar aynı şarkıda buluştu. 'Tattoo' isimli şarkıyla bir araya gelen iki yakın dost, şarkının sözlerini de beraber hazırladı

Şarkıyla alakalı konuşan Zen-G, "Rap sadece bir müzik türü değildir. Giyim tarzıyla, dövmelerle ya da hayata bakış açısıyla bir yaşam tarzıdır" dedi.

'Tattoo'nun müziğine ve düzenlemesine Zen-G imza atarken, klibi Said Ateş yönetmenliğinde çekildi. Dövme sanatçılarının ikiliye eşlik ettiği klipte Zen-G, Khontkar'ın koluna gerçekten dövme yaptı. 'TatToo' bugün (18.12.2020) Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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