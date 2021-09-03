Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz
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Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz Kavga ihbarına koşan zabıtalar başkanın sürpriziyle karşılaştı Erzurum Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri aldıkları kavga ihbarı üzerine gittikleri kapalı pazar yerinde Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın pasta sürpriziyle karşılaştı.

Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz

Kavga ihbarına koşan zabıtalar başkanın sürpriziyle karşılaştı

ERZURUM - Erzurum Aziziye Belediyesi zabıta ekipleri aldıkları kavga ihbarı üzerine gittikleri kapalı pazar yerinde Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın pasta sürpriziyle karşılaştı.

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Zabıta Haftasının 195. yıldönümünde zabıta ekiplerine unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Kapalı Pazar yerinde kavga çıktığına dair ihbar alan zabıtalar pazarın üst katına kavgaya müdahale için gittikleri sırada Belediye Başkanının hazırladığı sürprizle karşılaştılar. Heyecan ve mutluluğu aynı anda yaşayan zabıtalar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Belediye Başkanı Orhan ile birlikte pasta kesen ekipler unutulmayacak bir an yaşadılar.

Zabıta Amiri Yavuz Engin, kavga ihbarını gerçek zannettiklerini belirterek " Başkanımızın yaptığı bu güzel jest bizi gerçekten çok duygulandırdı. Kavga ihbarını gerçek zannettik. Arkadaşlarımız bir sıkıntı yaşıyor diye koşarak geldik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Zabıta personeli Özkan İnce hiç beklemediklerini ifade ederek " Çok heyecanlandık. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çok farklı duygular yaşadık. Organizasyonu düzenleyen başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kavga ihbarı aldık ama böyle bir şeye ihtimal vermedik. Kurum içi kavga zannettik. Çok güzel duygular yaşadık" şeklinde konuştu.

Zabıta personeli Kadir Koç ise " Başkanımıza bu anlamlı jesti için çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir sürpriz beklemiyorduk. Bir kavga var heyecanıyla geldik. Başkanımızın sürpriziyle karşılaştık. Ben kamuda toplumun güvenliğini sağlayan 7/24 hizmet veren zabıta teşkilatımızın haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, zabıta teşkilatına moral ve motivasyon olsun diye böyle bir organizasyon düzenlediklerini kaydederek " Zabıta teşkilatımız görev tanımı çok geniş olan vatandaşın her türlü ihtiyacına koşarak her türlü hizmete koşuyorlar. Bizde sahte bir ihbarla hepsini bir yere toplayıp onlara bir organizasyon yapalım diye düşündük. Gördük ki teşkilatımız hızlı, çevik ve konsantre şekilde bu ihbara geldiler. Farklı bir manzara ile karşılaşacaklarını ümit ediyorlardı ama sürprizle karşılaştılar. Dolayısıyla bu organizasyon arkadaşlarımızın moral motivasyonunu güçlendirmek adına hoş bir şey oldu hem de zabıta teşkilatımızın önemini vurgulamak adına hoş bir şey oldu. Bu vesileyle Erzurum ve tüm Türkiye'deki zabıta teşkilatımızın haftasını kutluyorum" açıklamalarında bulundu.

Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz
Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz
Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz
Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz
Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz
Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz
Zabıtalara aksiyon dolu sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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