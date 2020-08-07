Zabıtadan korona virüs denetimleri Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine uyulması yönünde esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

Salgın ile mücadelede denetimlerine aralıksız devam eden Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir taraftan pazar denetimlerini sürdürürken diğer taraftan da şehir içerisinde esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuyor. Zabıta ekipleri denetimlerde vaka sayılarında artış olduğunu, hayatın her alanında tedbirlere uyulmasının bu dönemde daha da önem kazandığını belirtiyor.

Korona virüs denetimlerinde, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, çay ocakları gibi tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapılıyor. Denetimlerde iş yerlerinde hijyen ve kapalı alanlarda maske takılıp takılmadığı kontrolü yapılırken vatandaşlara da sık sık sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor. Ekipler denetimler çerçevesinde kurallara uymayan iş yerlerine idari para cezası uygularken, tedbirler kapsamında denetimlerin zabıta ekipleri tarafından sürdürüleceği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA