YYÜ'de "Laparoskopik Simülasyon Odası" açıldı

18.10.2019 16:28

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde "Laparoskopik Simülasyon Odası" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığına (BAP) sunulan proje kapsamında hastaneye "Laparoskopik Simülasyon Odası" yapıldı.

Cerrahların laparaskopik (kapalı yöntem) ameliyatlar öncesinde el becerilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan oda aynı zamanda bölgede ilk olma özelliği de taşıyor.

Açılışa katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, cerrahi ana bilim dalında çalışacak olan hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin el becerilerini artırabilmeleri amacıyla laparoskopik ameliyatların simülasyon cihazlarını üniversiteye kazandırdıklarını söyledi.

Cerrahların el becerilerini normal hasta üzerinde değil maket üzerinde, bilgisayarda simülasyonla ve alanında uzman hocaların desteğiyle geliştireceklerini belirten Şevli, "Cerrahlarımız bu hizmetle ameliyatları daha güzel, daha iyi ve daha kaliteli yapacak. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Laparoskopik Simülasyon Odasının üniversitemize ve hastanemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden de, laparoskopik ameliyatları yapabilmek için ilgili cerrahın el becerisinin uygun olması gerektiğini vurguladı.

Laparoskopik Simülasyon Odası'nın Türkiye'de sayılı merkezlerde bulunduğunu ifade eden İliklerden şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Bölgesinde bu oda sadece bizde bulunuyor. Burada üroloji, kadın doğum, genel cerrahi ve çocuk cerrahisinde asistanlarımız, iyi bir el becerisi kazanıp mezun olduktan sonra Türkiye'nin çok değerli cerrahları olarak hizmet vereceklerdir."

Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise Laparoskopik Simülasyon Odası'nın hastalara daha iyi hizmet verebilmek adına önemli olduğuna işaret ederek, hastalara daha faydalı olabilmek için bu tip merkezleri arttırarak yeni cihazlarla daha iyi hizmet vereceklerini aktardı.

Programa YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk ve doktorlar ve hastane personeli katıldı.

Kaynak: AA