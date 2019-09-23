Yüreğir'de günlük 360 ton çöp toplanıyor

23.09.2019 14:39

Adana'nın merkez ilçelerinden Yüreğir'de günlük yaklaşık 360 ton çöp toplanıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kentin Adana'nın ikinci büyük ilçesi olduğunu belirterek, "107 mahalle, 5 bin 690 sokak, 94 bin hektar alan ile sorumluluğumuzun büyüklüğünün farkındayız" dedi.



Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi ve çevre temizliğinin sağlanması için Yüreğir'de bütün tedbirleri alan Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde göreve başlayarak her türlü evsel katı atık ve çöpün toplanması ve aktarma istasyonuna naklini yapıyor. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden 24 saat çalışan ekipler cadde ve sokakları temizliyor, konteynırları yıkıyor ve dezenfekte ediyor.



Hafta sonu Çamlıbel Mahallesi'nde Yüreğir Belediyesi Temizlik ekipleri tarafından sokaklar, parklar, caddeler temizlendi. Boş alanlara dökülen molozlar kaldırıldı. Otlar biçildi. Caddeler dezenfekteli su ile yıkandı. Benzer uygulamaların diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.



İlçe genelindeki bütün ibadethanelerin temizliğinin düzenli bir şekilde yapıldığını belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğir'deki 210 adet ibadethane kurulan ekiplerle düzenli bir şekilde temizleniyor. Vatandaşlarımız ibadetlerini tertemiz ortamda ve huzurlu bir şekilde gerçekleştiriyorlar" dedi.



Daha temiz bir Yüreğir için çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür eden Kocaispir, "Yüreğir Adana'nın merkezinde yaklaşık 500 bin nüfusla ikinci büyük ilçe. 107 mahallemiz, 5 bin 690 sokağımız, 274 cadde ve 70 bulvarımızla sorumluluğumuzun büyüklüğünün farkındayız ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile müreffeh bir Yüreğir için mücadele ediyoruz. Modern araç filomuzla ekiplerimiz her gün dört bir koldan ilçemizin temizliğini yapıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren temizlik konusunda ciddi adımlar attık. Ekiplerimiz daha temiz bir Yüreğir için, vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için var gücü ile çalışıyor. Onlar görünmez kahramanlar. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA