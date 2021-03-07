ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

07.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:01

Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Yunanistan mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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