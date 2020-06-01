Yunanistan'da George Floyd için gösteri düzenlendi Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.

Yunanistan Komunist Partisine (KKE) bağlı yüzlerce kişi, ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünde toplanarak polis şiddeti ve ırkçılığı protesto etti.

"Kapitalizm nefes alamamak demektir", "Kriz, savaş ve ırkçılık doğuran hiçbir sisteme nefes aldırmayacağız", Floyd için adalet" şeklinde slogan atan göstericiler Floyd'un fotoğraflarını taşıdı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Benzer gösteriler, Selanik'te de düzenlendi.

Kaynak: AA