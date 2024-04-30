Ankara'da Eğitim Sendikaları, Okulda Yapılan Bıçaklı Saldırıyı Protesto Etti

Ankara'da eğitim sendikaları mensubu bir grup, Pursaklar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sadettin Dinçer'e öğrencisi tarafından yapılan bıçaklı saldırıyı okul önünde protesto etti.

Dinçer'e yapılan saldırıyı protesto etmek üzere Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen temsilcileri, saldırının düzenlendiği okulun önünde bir araya geldi.

Sendikalar adına Eğitim-Bir-Sen Ankara 8 No'lu Şube Başkanı Güngör Erdoğan basın açıklaması yaptı.

Eğitimde şiddetin her geçen gün arttığına işaret eden Erdoğan, "Şiddet en uzağında olması gereken yerlere bile girmekte, toplumsal bağlarımızı çözmekte, geleceğimizi karartmaktadır." dedi.

Şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimcilerin şiddetin mağduru durumuna geldiğine işaret eden Erdoğan, eğitimcinin itibarını artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmesini isteyerek, "Mevcut düzenlemelerin caydırıcı olmadığı, bilakis şiddeti beslediği artık görülmelidir. Sorun üreten bir sistem çare olamaz." diye konuştu.

Sadettin Dinçer, dün okulda merdivenlerden indiği sırada öğrencisi tarafından bacağından bıçaklanmıştı.