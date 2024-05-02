ESOGÜ Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Yürüdü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek olmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğrenci Topluluğunca Meşelik Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda, İlahiyat Camisi'nin önünde toplanan öğrenciler, açtıkları pankart ve dövizlerle İsrail yönetimini protesto etti.

Merkez Yemekhane önüne kadar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile katılımcılar, Filistinlilere destek sloganları attı.

İlahiyat Fakültesi İHH Kulübü Başkanı Ömer Koca, yürüyüşün ardından grup adına yaptığı açıklamada, özgürlüğün ruhunun Gazze'de bulunduğunu, ABD'de ise sadece heykelinin olduğunu söyledi.

İsrail'in İslam topraklarını işgal ederek 100 yıla yakın süredir soykırım yaptığını dile getiren Koca, "Filistin meselesi bugün artık sadece Müslümanların değil, kalbinde merhamet zerresi taşıyan tüm insanların ortak davası haline gelmiştir. Bu sebepledir ki Amerika'daki, Kanada'daki üniversite öğrencileri, akademisyenler, okuldan atılmayı dahi göze alarak kampüslerde bu soykırımı protesto ediyor ve zalimlere lanet okuyorlar." diye konuştu.

Hem İslam dünyasına hem de kalbinde zerre insanlık taşıyan herkese seslendiklerini ifade eden Koca, bugünün mazlumun yanında, zalimin karşısında durma, hakkı haykırma günü olduğunu vurguladı.

Bugünün, dünyadaki adaletsiz düzenin değişmesi için harekete geçme günü olduğunu kaydeden Koca, "Tüm insanlığı ve yeryüzündeki tüm kurum ve kuruluşları hakkı savunmaya, mazlumlara yardım etmeye çağırıyoruz. Gazze'de insanlığa karşı işlenen soykırım suçuna karşı ağaya kalkmaya bekliyoruz. Katliamın bir an önce durdurulması ve suçluların uluslararası mahkemelerde yargılanmasını talep ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.