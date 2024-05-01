Niğde'de Filistin'e Destek Oturma Eylemi 6. Gününde Devam Ediyor
Niğde'de İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde başlatılan oturma eylemi, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla 6. gününde devam ediyor. Eyleme katılanlar İsrail'i protesto ederek Gazze'deki ablukanın hukuksuz olduğunu vurguladılar.
Niğde'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'e destek amacıyla başlatılan oturma eylemi 6. gününde devam ediyor.
Niğde Belediyesi önünde 26 Nisan'da başlatılan eyleme katılanlar, " Gazze'de soykırım var", " Gazze'deki abluka hukuksuzdur", "Katil İsrail", "Susma haykır", "Refah açılsın", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız" ve "Hemen şimdi ateşkes" yazılı pankartlar açarak İsrail'i protesto etti.
Eyleminin gerçekleştirildiği alana, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu ölen masum insanların kanlarını temsilen kırmızı boya döküldü.
Oturma eyleminin 10 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.