Yunanistan'a kaçmaya çalışan eski yüzbaşı ve üsteğmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, meslekten ihraç edilmiş eski yüzbaşı ve üsteğmen sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi ihraç yüzbaşı E.A ile üsteğmen H.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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