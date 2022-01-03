Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara kara yolunda H.D. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki 2 kişinin kimlik sorgusunda FETÖ şüphelisi ihraç öğretmenler F.Ş. ve T.A. oldukları belirlendi. Sürücü H.D. ile F.Ş. ve T.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ şüphelileri F.Ş. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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